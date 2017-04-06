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11:13 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев высказался о теракте в Санкт-Петербурге

Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю встречу секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю встречу секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем вступительном слове Президент Казахстана поприветствовал участников встречи, отметив важность проведения подобного мероприятия накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне этого года в Астане.

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«Мы сопереживаем всем гражданам России в связи с происшествием в Санкт-Петербурге. Это говорит о том, что терроризм и экстремизм не имеет границ, сохраняются риски и угрозы. В этой связи главы государств придают особое внимание работе секретарей советов безопасности», — сказал Президент Казахстана.

Назарбаев обратил внимание присутствующих на вопросе важности укрепления существующих механизмов сотрудничества и нормативной правовой базы ШОС. Он отметил положительные результаты проделанной работы государств-участников ШОС по укреплению экономических и политических связей. Кроме этого, Президент Казахстана остановился на отдельных задачах, стоящих перед организацией.

«Это согласованные действия стран-участниц по всем вопросам. В настоящее время идет рассмотрение Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и Заявления ШОС по совместным противодействиям международному терроризму. Необходимо завершить согласование этих документов в краткие сроки», — подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев заявил о том, что на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии.

«Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами — ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017—2018 годов, вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса. Во встрече приняли участие секретари советов безопасности Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, член Госсовета — министр общественной безопасности КНР, Генеральный секретарь ШОС, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Мероприятие в Астане по линии советов безопасности проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС и является важным этапом в плане подготовки к запланированному в июне текущего года заседанию Совета глав государств-членов ШОС.

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