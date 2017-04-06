Назарбаев высказался о теракте в Санкт-Петербурге
Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю встречу секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю встречу секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю встречу секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
В своем вступительном слове Президент Казахстана поприветствовал участников встречи, отметив важность проведения подобного мероприятия накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне этого года в Астане.
«Мы сопереживаем всем гражданам России в связи с происшествием в
Назарбаев обратил внимание присутствующих на вопросе важности укрепления существующих механизмов сотрудничества и нормативной правовой базы ШОС. Он отметил положительные результаты проделанной работы
«Это согласованные действия
Нурсултан Назарбаев заявил о том, что на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии.
«Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами — ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации», — сказал Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017—2018 годов, вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса. Во встрече приняли участие секретари советов безопасности Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, член Госсовета — министр общественной безопасности КНР, Генеральный секретарь ШОС, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Мероприятие в Астане по линии советов безопасности проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС и является важным этапом в плане подготовки к запланированному в июне текущего года заседанию Совета глав