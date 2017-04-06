Гребенщиков дал оценку своим конкурентам на выборах мэра Омска

Присутствием кандидата не преминули воспользоваться выборщики, задав чиновнику несколько вопросов. Одним из них стал вопрос о конкуренции на выборах.

«На ваш взгляд, есть у вас серьезный конкурент в этой борьбе, или вы считаете, что ваша кандидатура наиболее выгодна для города», — спросила Ирина Матвеенко.

«Недооценивать противника — это первая глобальная ошибка. Каждый кандидат представляет интерес, чувствует в себе силы и способен, наверное, справиться с задачей, которую ставит перед собой. И каждый, наверное, желает не огорчить жителей, не подвести людей, которые думают, что ты будешь полезен для Омска. Поэтому говорить, что кандидаты слабые, — большая ошибка. Каждый кандидат силен по-своему, также у каждого кандидата есть и слабые места», — ответил Гребенщиков.

Отметим, всего заявки подали 23 человека, по итогам сегодняшнего заседания было зарегистрировано 12 кандидатов, из которых будут отобраны как минимум двое в качестве главных претендентов на пост градоначальника.