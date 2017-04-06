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11:03 (мск), источник: СуперОмск

Гребенщиков дал оценку своим конкурентам на выборах мэра Омска

Сегодня, 6 апреля, в качестве кандидата в мэры Омска среди прочих был зарегистрирован зампред правительства Станислав Гребенщиков, который лично явился на заседание конкурсной комиссии.

Присутствием кандидата не преминули воспользоваться выборщики, задав чиновнику несколько вопросов. Одним из них стал вопрос о конкуренции на выборах.

«На ваш взгляд, есть у вас серьезный конкурент в этой борьбе, или вы считаете, что ваша кандидатура наиболее выгодна для города», — спросила Ирина Матвеенко.

«Недооценивать противника — это первая глобальная ошибка. Каждый кандидат представляет интерес, чувствует в себе силы и способен, наверное, справиться с задачей, которую ставит перед собой. И каждый, наверное, желает не огорчить жителей, не подвести людей, которые думают, что ты будешь полезен для Омска. Поэтому говорить, что кандидаты слабые, — большая ошибка. Каждый кандидат силен по-своему, также у каждого кандидата есть и слабые места», — ответил Гребенщиков.

Отметим, всего заявки подали 23 человека, по итогам сегодняшнего заседания было зарегистрировано 12 кандидатов, из которых будут отобраны как минимум двое в качестве главных претендентов на пост градоначальника.

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