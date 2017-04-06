Бывший глава Керчи снова занялся врачебной практикой

Бывший глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев вернулся к врачебной практике. Такой информацией Подлипенцев поделился на своей странице в социальной сети Facebook, передают «РИА Новости (Крым)».

«Возвращаюсь к врачебной практике. Начинаю работу в травматологическом отделении 1-й городской больницы», — заявил он на своей странице.

Напомним, что накануне Владимир Подлипенцев решил подать в отставку в связи с проблемами со здоровьем.