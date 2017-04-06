Из фракции ЛП вышли два депутата
Парламентская фракция Либеральной партии потеряла двоих депутатов. О своём выходе объявили Артур Гутюм и Владимир Чернат.
Парламентская фракция Либеральной партии потеряла двоих депутатов. О своём выходе объявили Артур Гутюм и Владимир Чернат.
Теперь они будут независимыми депутатами. Об этом законодатели сообщили минувшим вечером в соцсетях. Они сослались на отсутствие демократии внутри партии.
Артур Гутюм подчеркнул, что займётся консолидацией диаспоры и будет участвовать в решении проблем наших граждан, проживающих за рубежом. Бывшие коллеги по партии осудили решение законодателей.
В частности,
Теперь парламентская фракция Либеральной партии насчитывает 11 депутатов.