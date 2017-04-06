Из фракции ЛП вышли два депутата

Теперь они будут независимыми депутатами. Об этом законодатели сообщили минувшим вечером в соцсетях. Они сослались на отсутствие демократии внутри партии.

Артур Гутюм подчеркнул, что займётся консолидацией диаспоры и будет участвовать в решении проблем наших граждан, проживающих за рубежом. Бывшие коллеги по партии осудили решение законодателей.

В частности, пресс-секретарь либералов Ионел Пушкаш отметил, что это удар как для лидера партии Михая Гимпу, так и для всего формирования.

Теперь парламентская фракция Либеральной партии насчитывает 11 депутатов.