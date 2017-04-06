Суд по делу депутата парламента Приморья о мошенничестве с жильем вновь отложили

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Фрунзенский суд Владивостока вновь не смог приступить к рассмотрению по существу дело депутата Законодательного собрания Приморья Руслана Маноконова, обвиняемого в мошенничестве с жильем в особо крупном размере. Заседание не состоялось из-за ходатайства об определении подсудности, сообщил ИА PrimaMedia представитель суда.

Дело Маноконова возбудили в феврале 2015 года, а связано оно с периодом 2012−2014 гг, когда Руслан Маноконов являлся депутатом ЗС ПК пятого созыва. По закону, как иногородний депутат, Маноконов имел право на денежную компенсацию за съем жилья во Владивостоке, чем он и воспользовался. До официального оглашения обвинительного заключения, которое произойдет уже на первом заседании суда по существу, в открытый доступ просочилась информация о том, что депутат заключил договор аренды квартиры со своим знакомым, но сам в ней якобы не проживал, получая денежную компенсацию по договору. До 2013 года в квартире проживал только собственник жилья, а после ее и вовсе сдали повторно — под частный детский садик.

В суд дело депутата поступило в конце декабря 2016 года. Его рассмотрение с тех пор откладывалось уже несколько раз, в том числе из-за болезни подсудимого.

«В конце прошлой недели дело было направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения ходатайства об определении подсудности», — уточнил представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.