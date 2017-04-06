Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова заявила о травле в свой адрес
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
11:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»

Президент США Дональд Трамп осудил гибель мирных жителей в Сирии в результате предположительного применения химического оружия.

Источник: AFP 2017
Это было оскорбление человечества. Когда убивают невинных детей, младенцев — это переходит черту.
Дональд Трамп
Президент США

Трамп не упомянул Россию в своей речи.

Читайте также
Трамп заявил об изменении отношения к Асаду из-за химатаки в Идлибе

Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что для России настало время выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года.

В среду утром США Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предлагаемый вариант резолюции «категорически неприемлем».

В тот же день вечером постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН.

Во время дебатов в Совбезе ООН Хейли резко раскритиковала Россию за неспособность обуздать своего союзника — сирийское правительство.

Читайте также
Трамп возложил на Асада ответственность за химатаку в Сирии

«Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась?» — задалась вопросом американский дипломат.

Представитель России при ООН заявил, что Дамаск нельзя обвинять в применении химоружия.

Утром во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого отравления.

Сирийские военные отрицают использование зарина, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой».

По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Ростове-на-Дону произошел взрыв: один пострадавший
В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Заемщиков просят погасить долг под видом рекламы продуктов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь