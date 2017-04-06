Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»

Это было оскорбление человечества. Когда убивают невинных детей, младенцев — это переходит черту.

Трамп не упомянул Россию в своей речи.

Трамп заявил об изменении отношения к Асаду из-за химатаки в Идлибе

Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что для России настало время выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года.

В среду утром США Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предлагаемый вариант резолюции «категорически неприемлем».

В тот же день вечером постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН.

Во время дебатов в Совбезе ООН Хейли резко раскритиковала Россию за неспособность обуздать своего союзника — сирийское правительство.