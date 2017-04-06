Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»
Президент США Дональд Трамп осудил гибель мирных жителей в Сирии в результате предположительного применения химического оружия.
Президент США Дональд Трамп осудил гибель мирных жителей в Сирии в результате предположительного применения химического оружия.
Это было оскорбление человечества. Когда убивают невинных детей, младенцев — это переходит черту.
Трамп не упомянул Россию в своей речи.
Ранее
В среду утром США Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предлагаемый вариант резолюции «категорически неприемлем».
В тот же день вечером постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН.
Во время дебатов в Совбезе ООН Хейли резко раскритиковала Россию за неспособность обуздать своего союзника — сирийское правительство.
«Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась?» — задалась вопросом американский дипломат.
Представитель России при ООН заявил, что Дамаск нельзя обвинять в применении химоружия.
Утром во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города
Сирийские военные отрицают использование зарина, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой».
По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.