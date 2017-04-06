Додон: сотрудничество Молдовы и России будет развиваться
Президенты Молдовы и России обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между странами.
Президенты Молдовы и России обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между странами.
КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В этом году открыта новая страница
«Приятно отметить положительную динамику
Президент Молдовы также отметил важную роль России в процессе приднестровского урегулирования.
«Выражаем надежду, что и впредь нам будет оказана необходимая поддержка в разрешении этой проблемы и в установлении прочного мира в нашем регионе», — говорится в телеграмме.
Также глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что в последние годы отношения между Молдовой и Россией складывались не лучшим образом, в этом году открыта новая страница.
«Убежден, что совместными усилиями наших стран двустороннее сотрудничество по различным направлениям будет успешно развиваться», — говорится в обращении.