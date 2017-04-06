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11:47 (мск), источник: ИА REGNUM

«Не ваше дело»: В Хабаровском крае чиновники засекретили информацию о земле

Депутаты и журналисты СВП Ванино не могут добиться от чиновников поселенческой администрации информации о распределении земель.

Источник: Reuters

Депутаты Ванино запросили в администрации поселка информацию о распределении земель и о наличии свободных участков.

«Больше всего нас интересовало, какие еще земельные участки, запланированные для строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, переданы в частные руки. Но администрация поселка предавать гласности эту информацию отказалась. Депутаты приняли решение обратиться в районную прокуратуру — может быть у них получится разговорить чиновников», — добавил Алексей Мартынов.

В СВП Ванино сложилась непростая ситуация с выделением бесплатных участков. Жители отдаленного поселка Токи не могут получить землю даже для того, чтобы узаконить свои дачи, инвесторы вынуждены были отстаивать каждую пядь земли, пока региональные власти не приняли решение зарезервировать прибрежные земли для реализации масштабных проектов в сфере транспорта. Малый бизнес с трудом «урывает» участки на окраине. И только чиновникам поселковой администрации Ванино, как видим, доступны земли, о которых и мечтать не могут обычные люди.

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