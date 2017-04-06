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12:03 (мск), источник: Om1.ru

Двух кандидатов в мэры Омска 14 апреля будут выбирать тайно

Заседание комиссии пройдет в закрытом режиме.

Источник: Reuters

Сегодня, 6 апреля на заседании комиссии по выборам мэра Омска в Горсовете обсудили, как будут выбирать двух кандидатов на пост градоначальника из оставшихся 12, тайно или открыто. Причем председатель комиссии Сергей Тодоров предложил процедуру закрытого режима.

Сначала эту идею поддержали шестеро членов комиссии- не хватило одного голоса. Все получилось во время повторного голосования. Семеро представителей — за тайные выборы кандидатов в мэры 14 апреля.

Против проголосовал один лидер фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин. Остальные четверо членов комиссии воздержались.

Отметим, что 14 апреля должно остаться два кандидата в мэра Омска. Из них 19 апреля предстоит выбрать одного градоначальника.

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