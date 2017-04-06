Меланья Трамп встретилась с королевой Иордана

Для выхода в свет супруга американского президента выбрала изумрудное платье, хотя в последние месяцы она предпочитала наряды нейтральных оттенков и патриотичных красных тонов.

Иорданская королева пришла на встречу в черном-белом ансамбле, в котором прослеживается влияние стиля 1960-х годов.

Что касается мужей первой леди и королевы, то и президент США Дональд Трамп, и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн пришли на встречу в синих костюмах и красных галстуках, передает Daily Mail.

Также присутствовали дочь американского президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.