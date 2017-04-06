Меланья Трамп встретилась с королевой Иордана
Первая леди США Меланья Трамп встретилась в Вашингтоне с королевой Иордана Ранией
Первая леди США Меланья Трамп встретилась в Вашингтоне с королевой Иордана Ранией
Для выхода в свет супруга американского президента выбрала изумрудное платье, хотя в последние месяцы она предпочитала наряды нейтральных оттенков и патриотичных красных тонов.
Иорданская королева пришла на встречу в
Что касается мужей первой леди и королевы, то и президент США Дональд Трамп, и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн пришли на встречу в синих костюмах и красных галстуках, передает Daily Mail.
Также присутствовали дочь американского президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.