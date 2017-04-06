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12:30 (мск), источник: Газета.Ру

Меланья Трамп встретилась с королевой Иордана

Первая леди США Меланья Трамп встретилась в Вашингтоне с королевой Иордана Ранией аль-Абдуллой, сообщает Vogue.

Для выхода в свет супруга американского президента выбрала изумрудное платье, хотя в последние месяцы она предпочитала наряды нейтральных оттенков и патриотичных красных тонов.

Иорданская королева пришла на встречу в черном-белом ансамбле, в котором прослеживается влияние стиля 1960-х годов.

Что касается мужей первой леди и королевы, то и президент США Дональд Трамп, и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн пришли на встречу в синих костюмах и красных галстуках, передает Daily Mail.

Также присутствовали дочь американского президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

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