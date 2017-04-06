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12:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Иванов: Разливать воду Байкала в пластиковые бутылки — это варварство

Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии считает, что байкальскую воду можно продавать за большие деньги без вреда для озера.

Вода Байкала стоит очень дорого, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он призвал разумно тратить воду Байкала на продажу, но только в стеклянной таре. По мнению Сергея Иванова, продавать байкальскую воду в пластиковых бутылках — это варварство, сообщает ИА IrkutskMedia.

— У нас на Байкале есть огромные запасы пресной воды. Причем не только пресной, но вкуснейшей и чистейшей воды. В Москве, в дорогих магазинах продается байкальская вода в литровых стеклянных бутылках. На мой взгляд разливать воду Байкала в пластиковые бутылки — это варварство. Такая вода стоит очень дорого, где-то за 100 рублей бутылка. Ученые за границей говорят, что если разумно тратить воду Байкала на продажу, то это принесет большой доход. В таком случае Байкал не обмелеет. Запасы пресной воды — это очень важный ресурс с точки зрения продовольственной безопасности. В XXI веке почти наверняка начнутся войны из-за пресной воды. У нас, в отличии от других стран, эти запасы есть, — сказал Сергей Иванов.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что правительство Иркутской области на заседании инвестиционного совета с участием губернатора Сергея Левченко рассмотрело три инвестиционных проекта. Один из них, строительство завода «АкваСиб» по розливу питьевой воды в Култуке Слюдянского района. Общий объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей. Мощности предприятия планируется вводить очередями в три этапа, в рамках проекта будет создано 148 рабочих мест.

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