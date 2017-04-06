Сергей Иванов: Разливать воду Байкала в пластиковые бутылки — это варварство
Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии считает, что байкальскую воду можно продавать за большие деньги без вреда для озера.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии считает, что байкальскую воду можно продавать за большие деньги без вреда для озера.
Вода Байкала стоит очень дорого, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он призвал разумно тратить воду Байкала на продажу, но только в стеклянной таре. По мнению Сергея Иванова, продавать байкальскую воду в пластиковых бутылках — это варварство, сообщает ИА IrkutskMedia.
— У нас на Байкале есть огромные запасы пресной воды. Причем не только пресной, но вкуснейшей и чистейшей воды. В Москве, в дорогих магазинах продается байкальская вода в литровых стеклянных бутылках. На мой взгляд разливать воду Байкала в пластиковые бутылки — это варварство. Такая вода стоит очень дорого,
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что правительство Иркутской области на заседании инвестиционного совета с участием губернатора Сергея Левченко рассмотрело три инвестиционных проекта. Один из них, строительство завода «АкваСиб» по розливу питьевой воды в Култуке Слюдянского района. Общий объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей. Мощности предприятия планируется вводить очередями в три этапа, в рамках проекта будет создано 148 рабочих мест.