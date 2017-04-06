Сергей Иванов: Разливать воду Байкала в пластиковые бутылки — это варварство

Вода Байкала стоит очень дорого, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он призвал разумно тратить воду Байкала на продажу, но только в стеклянной таре. По мнению Сергея Иванова, продавать байкальскую воду в пластиковых бутылках — это варварство, сообщает ИА IrkutskMedia.

— У нас на Байкале есть огромные запасы пресной воды. Причем не только пресной, но вкуснейшей и чистейшей воды. В Москве, в дорогих магазинах продается байкальская вода в литровых стеклянных бутылках. На мой взгляд разливать воду Байкала в пластиковые бутылки — это варварство. Такая вода стоит очень дорого, где-то за 100 рублей бутылка. Ученые за границей говорят, что если разумно тратить воду Байкала на продажу, то это принесет большой доход. В таком случае Байкал не обмелеет. Запасы пресной воды — это очень важный ресурс с точки зрения продовольственной безопасности. В XXI веке почти наверняка начнутся войны из-за пресной воды. У нас, в отличии от других стран, эти запасы есть, — сказал Сергей Иванов.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что правительство Иркутской области на заседании инвестиционного совета с участием губернатора Сергея Левченко рассмотрело три инвестиционных проекта. Один из них, строительство завода «АкваСиб» по розливу питьевой воды в Култуке Слюдянского района. Общий объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей. Мощности предприятия планируется вводить очередями в три этапа, в рамках проекта будет создано 148 рабочих мест.