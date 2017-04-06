Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Бородач с фотографий из метро Петербурга оказался капитаном ВДВ
В ЕВС ответили на сообщение о переносе «Евровидения» из Киева
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
9Индуистский Новый год
12:09 (мск), источник: УралПолит.ру

Якоб утвердил новый состав градсовета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава администрации Екатеринбурга утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета города.

Источник: УралПолит.ру

В список из двадцати шести человек вошли шесть новых членов, сообщает пресс-служба администрации.

Председателем градостроительного совета остается заслуженный архитектор России, почетный гражданин города Екатеринбурга, член союза архитекторов России Михаил Вяткин.

Его заместителем стал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, член союза архитекторов России Андрей Молоков.

Новыми членами градсовета стали: генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Эфес» Алексей Белоусов, начальник «Мастерской генерального плана» Руслан Габдрахманов, начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Светлана Ильина, начальник аналитического отдела филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, заместитель председателя Свердловского регионального отделения ВООПиК, руководитель научно-методического совета СРО ВОО ВООПИиК Юрий Курашов, директор «Проектного бюро Р1» Дмитрий Реутт.

Напоминаем, архитектурно-градостроительный совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом при главе администрации Екатеринбурга. Его работа направлена на повышение эффективности градостроительной политики и обеспечение устойчивого развития территории города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Железнодорожную станцию в Екатеринбурге оцепили из-за подозрительного предмета
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Ломбарды обнаружили, что их используют для обналичивания денег
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь