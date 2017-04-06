Якоб утвердил новый состав градсовета

В список из двадцати шести человек вошли шесть новых членов, сообщает пресс-служба администрации.

Председателем градостроительного совета остается заслуженный архитектор России, почетный гражданин города Екатеринбурга, член союза архитекторов России Михаил Вяткин.

Его заместителем стал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, член союза архитекторов России Андрей Молоков.

Новыми членами градсовета стали: генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Эфес» Алексей Белоусов, начальник «Мастерской генерального плана» Руслан Габдрахманов, начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Светлана Ильина, начальник аналитического отдела филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, заместитель председателя Свердловского регионального отделения ВООПиК, руководитель научно-методического совета СРО ВОО ВООПИиК Юрий Курашов, директор «Проектного бюро Р1» Дмитрий Реутт.