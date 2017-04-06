Якоб утвердил новый состав градсовета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава администрации Екатеринбурга утвердил новый состав
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава администрации Екатеринбурга утвердил новый состав
В список из двадцати шести человек вошли шесть новых членов, сообщает
Председателем градостроительного совета остается заслуженный архитектор России, почетный гражданин города Екатеринбурга, член союза архитекторов России Михаил Вяткин.
Его заместителем стал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, член союза архитекторов России Андрей Молоков.
Новыми членами градсовета стали: генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Эфес» Алексей Белоусов, начальник «Мастерской генерального плана» Руслан Габдрахманов, начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Светлана Ильина, начальник аналитического отдела филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, заместитель председателя Свердловского регионального отделения ВООПиК, руководитель
Напоминаем,