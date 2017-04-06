Избран новый глава Таймырского муниципального района

Депутаты Таймырского райсовета выбрали нового главу района. Им стал Сергей Ткаченко. Внеочередная депутатов сессия прошла 6 апреля.

В пресс-службе администрации Таймыра рассказали, что для отбора кандидатов были проведены два этапа испытаний. С итогами конкурса депутатов ознакомил и.о. начальника управления губернатора по работе с муниципалитетами Владимир Богданов.

«По итогам двух этапов конкурсных испытаний победителями конкурса на должность главы района признаны Константин Купреенко и Сергей Ткаченко, набравшие наибольшее количество баллов. Данное решение членами конкурсной комиссии принято единогласно», — сказал Богданов.

Голосование за одного из двух претендентов проходило в тайном режиме: каждый депутат получил один бюллетень, в который были внесены фамилии. По итогам голосования кандидатуру Сергея Ткаченко поддержали 15 человек. За Константина Купреенко проголосовал один депутат. Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

Кроме того, депутаты райсовета на сессии выбрали нового спикера. Им стал Владимир Шишов, получивший единогласную поддержку парламентариев.

Напомним, предыдущий руководитель Таймырского муниципального района Ильдар Джураев покинул свой пост в ноябре прошлого года. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.