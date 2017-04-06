Канду: Просьба Приднестровья оскорбительна и незаконна

«Признание паспортов или других документов, удостоверяющих личность, которые были выданы незаконными и непризнанными нами властями, будет грубым нарушением международного права и всех договоренностей, в том числе стран-гарантов и участников формата “5+2”», — сказал он.

Ранее премьер-министр Павел Филип назвал планы Тирасполя попросить Россию признать паспорта — попыткой увести внимание жителей левобережья Днестра от проблем, которые есть в регионе.

«Всякий раз, когда политические лидеры допускают ошибки, эти ошибки имеют огромное влияние на граждан, на людей, которые избрали этих лидеров. Они предлагают различные инициативы, делают заявления, которые уводят общественное мнение в сторону от допущенных ими ошибок. Думаю, это намерение прекрасно вписывается в это явление. Мы знаем об этой ориентации лидеров приднестровского региона, но это не решения. Это лишь заявления, которые усложняют процесс переговоров и поиск решений территориального конфликта с приднестровским регионом», — сказал премьер.

Напомним, ранее в Приднестровье состоялись состоялись парламентские слушания с участием представителей Тирасполя и Госдумы РФ. Они завершились принятием резолюции, в которой Приднестровье просит признать документы по примеру самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также обращается за «отеческой помощью» Росси в «необъявленной войне» Кишинева против Тирасполя.

В резолюции также говорится, что Тирасполь поддерживает государственную политику РФ по защите соотечественников и консолидации Русского мира, передают «Новости Приднестровья».

Документ также отмечает необходимость проинформировать руководство Российской Федерации о ситуации в Приднестровье в связи с подготовкой установки молдо-украинского погранично-таможенного поста в Кучурганах, а также о «политически мотивированном выдавливании Молдавской ГРЭС с энергетического рынка Молдовы».

Спикер Верховного совета непризнанной ПМР Александр Щерба заявил, что все действия Молдовы политически мотивированы, а их цель — «удушение» региона и «вытеснение влияния РФ и российского капитала из этого региона». Он добавил, что в резолюции есть предложение к России признать документы, которые выдаются в Приднестровье. Документ будет представлен президенту России Владимиру Путину и вице-премьеру, спецпредставителю по Приднестровью Дмитрию Рогозину.

В рамках слушаний лидер Тирасполя Вадим Красносельский заявил, что все действия Молдовы, направленые против Приднестровья, по сути, направлены против Русского мира.