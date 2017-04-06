Канду: Просьба Приднестровья оскорбительна и незаконна
Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что просьба непризнанных властей Тирасполя оскорбительна и незаконна. Спикер добавил, что не хочет комментировать эту тему.
Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что просьба непризнанных властей Тирасполя оскорбительна и незаконна. Спикер добавил, что не хочет комментировать эту тему.
«Признание паспортов или других документов, удостоверяющих личность, которые были выданы незаконными и непризнанными нами властями, будет грубым нарушением международного права и всех договоренностей, в том числе
Ранее
«Всякий раз, когда политические лидеры допускают ошибки, эти ошибки имеют огромное влияние на граждан, на людей, которые избрали этих лидеров. Они предлагают различные инициативы, делают заявления, которые уводят общественное мнение в сторону от допущенных ими ошибок. Думаю, это намерение прекрасно вписывается в это явление. Мы знаем об этой ориентации лидеров приднестровского региона, но это не решения. Это лишь заявления, которые усложняют процесс переговоров и поиск решений территориального конфликта с приднестровским регионом», — сказал премьер.
Напомним, ранее в Приднестровье состоялись состоялись парламентские слушания с участием представителей Тирасполя и Госдумы РФ. Они завершились принятием резолюции, в которой Приднестровье просит признать документы по примеру самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также обращается за «отеческой помощью» Росси в «необъявленной войне» Кишинева против Тирасполя.
В резолюции также говорится, что Тирасполь поддерживает государственную политику РФ по защите соотечественников и консолидации Русского мира, передают «Новости Приднестровья».
Документ также отмечает необходимость проинформировать руководство Российской Федерации о ситуации в Приднестровье в связи с подготовкой установки
Спикер Верховного совета непризнанной ПМР Александр Щерба заявил, что все действия Молдовы политически мотивированы, а их цель — «удушение» региона и «вытеснение влияния РФ и российского капитала из этого региона». Он добавил, что в резолюции есть предложение к России признать документы, которые выдаются в Приднестровье. Документ будет представлен президенту России Владимиру Путину и
В рамках слушаний лидер Тирасполя Вадим Красносельский заявил, что все действия Молдовы, направленые против Приднестровья, по сути, направлены против Русского мира.