Рустэм Хамитов проведет 13 апреля прямую линию с жителями Башкортостана

Программу «Разговор с Главой Башкортостана» 13 апреля в 19.00 уфимского времени будут транслировать также телеканалы «Россия-Башкортостан», БСТ, «Вся Уфа», «РБК-Уфа», радиостанции «Радио России Башкортостан», «Спутник FM». Сегодня, 6 апреля, все они начали сбор вопросов для последующего озвучивания в программе на своих официальных сайтах, по телефону, в социальных сетях и с использованием систем мгновенного обмена сообщениями. Наиболее интересные из них будут заданы главе республики.

Организаторы прямой линии и представители телекомпаний в этом году обещают новый формат. В студию пригласят не только журналистов, но и представителей различных сфер жизни. В населенных пунктах республики установят специальные площадки, где каждый желающий сможет задать свой вопрос Рустэму Хамитову, сообщает ГТРК «Башкортостан».