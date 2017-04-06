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13:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов проведет 13 апреля прямую линию с жителями Башкортостана

УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Гостелерадиокомпания «Башкортостан» готовится к проведению прямой линии Главы республики Рустэма Хамитова с жителями региона, сообщается на сайте компании.

Источник: РИА "Новости"

Программу «Разговор с Главой Башкортостана» 13 апреля в 19.00 уфимского времени будут транслировать также телеканалы «Россия-Башкортостан», БСТ, «Вся Уфа», «РБК-Уфа», радиостанции «Радио России Башкортостан», «Спутник FM». Сегодня, 6 апреля, все они начали сбор вопросов для последующего озвучивания в программе на своих официальных сайтах, по телефону, в социальных сетях и с использованием систем мгновенного обмена сообщениями. Наиболее интересные из них будут заданы главе республики.

Организаторы прямой линии и представители телекомпаний в этом году обещают новый формат. В студию пригласят не только журналистов, но и представителей различных сфер жизни. В населенных пунктах республики установят специальные площадки, где каждый желающий сможет задать свой вопрос Рустэму Хамитову, сообщает ГТРК «Башкортостан».

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