Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
СМИ: Запад поймал Киев на лжи о «Буке», сбившем Boeing в Донбассе
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
16:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани всех чиновников обязали отчитываться о своих страницах в соцсетях

Мэр Казани Ильсур Метшин подписал постановление, согласно которому муниципальные служащие и претенденты на посты должны отчитываться о своих страницах в интернете, где они размещали общедоступную информацию и данные, позволяющие их идентифицировать. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Исполкома.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что кандидату, который претендует на должность на госслужбу необходимо предоставить данные за последние три года. А уже действующим чиновникам необходимо отчитываться о своих аккаунтах ежегодно.

Отметим, что постановление приняли в соответствии с ФЗ «О государственной и гражданской службе».

Напомним, ранее уже сообщалось, что с 2017 года в Татарстане все госслужащие будут обязаны предоставлять свои электронные адреса, а также «открывать» для широкого доступа личные страницы в соцсетях.

Страницы известных татарстанских чиновников и политиков в соцсетях:

Президент Татарстана Рустам Минниханов — vk.com/rnm.

Глава Сабинского района Раис Минниханов — instagram.com/raisminnikhanov.

Депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин — vk.com/a_sidyakin.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев — vk.com/nmagdeev.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За отсутствие знаков "Ш" и "Начинающий водитель" начали штрафовать, а казанцы не в курсе
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения в химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь