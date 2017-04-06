В Казани всех чиновников обязали отчитываться о своих страницах в соцсетях

Сообщается, что кандидату, который претендует на должность на госслужбу необходимо предоставить данные за последние три года. А уже действующим чиновникам необходимо отчитываться о своих аккаунтах ежегодно.

Отметим, что постановление приняли в соответствии с ФЗ «О государственной и гражданской службе».

Напомним, ранее уже сообщалось, что с 2017 года в Татарстане все госслужащие будут обязаны предоставлять свои электронные адреса, а также «открывать» для широкого доступа личные страницы в соцсетях.

Страницы известных татарстанских чиновников и политиков в соцсетях:

Президент Татарстана Рустам Минниханов — vk.com/rnm.

Глава Сабинского района Раис Минниханов — instagram.com/raisminnikhanov.

Депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин — vk.com/a_sidyakin.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев — vk.com/nmagdeev.