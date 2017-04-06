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13:38 (мск), источник: Actualitati.md

Социалисты инициировали отставку министра Корины Фусу

Политика Министерства просвещения, направленная на разрушение образовательной системы, должна быть в срочном порядке остановлена.

Источник: Actualitati.md

. Об этом сегодня в рамках заседания Парламента РМ заявили социалисты, выдвинув упрощенный вотум недоверия руководству министерства, а также озвучив ряд требований к правительству.

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Каждый из нас хочет, чтобы наши дети были здоровы. Но на деле мы сталкиваемся с тем, что, используя коррупционные схемы, наших детей травят. Каждый из нас хочет, чтобы наши дети были эрудированными, умными. Но на деле психику наших детей разрушают посредством выдвигаемых Министерством просвещения проектов. Исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации в области просвещения, фракция ПСРМ выдвигает в соответствии с Конституцией РМ и Регламентом Парламента РМ упрощенный вотум недоверия, — отметил депутат ПСРМ Адриан Лебединский.

В обнародованном документе социалисты настаивают на отставке руководства Министерства просвещения, а также выдвигают ряд требований. В частности, чтобы правительство приняло необходимые меры для повышения заработных плат педагогам в дошкольных и доуниверситетских учебных учреждениях, а также работающему в них вспомогательному персоналу.

Также требуется пересмотреть школьную программу для введения предмета История Молдовы вместо изучаемой ныне Истории румын. Пересмотра, по мнению социалистов, заслуживает и ежегодный образовательный план, который следует привести в соответствие с принятым парламентом решением, согласно которому рождественские каникулы начинаются 24 декабря и длятся до 15 января. Остановитьразрушительную политику ликвидации учебных учреждений — еще одно требование социалистов.

Члены правительства и сотрудники Министерства просвещения делают все, чтобы разрушить образовательную систему. Ликвидируются школы, детские сады. Не знаю, кому пришло в голову объявить летом 42-дневные каникулы в детских садах. Что делать родителям? А так называемое повышение зарплат учителям на 100 — 100 с чем-то леев? Если кто-то думает, что этим будут решены проблемы педагогов, тот горько ошибается. Ситуация последних дней это доказывает, — пояснил выдвинутые требования депутат.

Выдвинутый фракцией ПСРМ вотум недоверия руководству Министерства просвещения будет рассмотрен на ближайших заседаниях Парламента РМ.

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