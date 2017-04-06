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13:01 (мск), источник: Actualitati.md

ПСРМ требует проведение слушаний по вопросу индексации пенсий

Социалисты требуют провести парламентские слушания, где будет выступать министра труда, по поводу индексации пенсий.

Источник: Actualitati.md

Индексация, которая якобы уже вошла в процесс работы, оставляет много неопределенности и белых пятен. На большое количество самых простых вопросов, никто не в состоянии ответить — подчеркнул депутат из партии ПСРМ Владимир Односталко.

Социалистам, так же, как и простым гражданам, непонятно когда и как будет осуществляться повышение пенсий. Итак, апрель начался, но остается загадкой, как будет проходить сам процесс повышения, каких граждан затронет этот процесс, а каких пройдет стороной, непонятен механизм, с помощью которого пенсии вырастут. Партия ПСРМ требует пригласить министра, чтобы он ответил на все существующие вопросы и внес ясность.

Однако, в ходе голосования, Парламентское большинство, инициативу социалистов не поддержало.

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