ПСРМ требует проведение слушаний по вопросу индексации пенсий

Индексация, которая якобы уже вошла в процесс работы, оставляет много неопределенности и белых пятен. На большое количество самых простых вопросов, никто не в состоянии ответить — подчеркнул депутат из партии ПСРМ Владимир Односталко.

Социалистам, так же, как и простым гражданам, непонятно когда и как будет осуществляться повышение пенсий. Итак, апрель начался, но остается загадкой, как будет проходить сам процесс повышения, каких граждан затронет этот процесс, а каких пройдет стороной, непонятен механизм, с помощью которого пенсии вырастут. Партия ПСРМ требует пригласить министра, чтобы он ответил на все существующие вопросы и внес ясность.

Однако, в ходе голосования, Парламентское большинство, инициативу социалистов не поддержало.