ПСРМ требует проведение слушаний по вопросу индексации пенсий
Социалисты требуют провести парламентские слушания, где будет выступать министра труда, по поводу индексации пенсий.
Социалисты требуют провести парламентские слушания, где будет выступать министра труда, по поводу индексации пенсий.
Индексация, которая якобы уже вошла в процесс работы, оставляет много неопределенности и белых пятен. На большое количество самых простых вопросов, никто не в состоянии ответить — подчеркнул депутат из партии ПСРМ Владимир Односталко.
Социалистам, так же, как и простым гражданам, непонятно когда и как будет осуществляться повышение пенсий. Итак, апрель начался, но остается загадкой, как будет проходить сам процесс повышения, каких граждан затронет этот процесс, а каких пройдет стороной, непонятен механизм, с помощью которого пенсии вырастут. Партия ПСРМ требует пригласить министра, чтобы он ответил на все существующие вопросы и внес ясность.
Однако, в ходе голосования, Парламентское большинство, инициативу социалистов не поддержало.