Новосибирский суд нашел недостатки в иске Ксензова к мэрии
Центральный районный суд города оставил без движения исковое заявление бывшего начальника метрополитена и дал время на устранение, говорится в сообщении
Центральный районный суд города оставил без движения исковое заявление бывшего начальника метрополитена и дал время на устранение, говорится в сообщении
Новосибирский суд нашел недостатки в иске Ксензова к мэрии, об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.
Центральный районный суд города оставил без движения исковое заявление бывшего начальника метрополитена и дал время на устранение недостатков. Каких — не уточняется.
Днем 3 апреля в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного
Позже в
Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта. 24 марта исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель главного инженера Михаил Сидоров.