Новосибирский суд нашел недостатки в иске Ксензова к мэрии, об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.

Центральный районный суд города оставил без движения исковое заявление бывшего начальника метрополитена и дал время на устранение недостатков. Каких — не уточняется.

Днем 3 апреля в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного экс-главы метрополитена Андрея Ксензова. Он потребовал признать распоряжение о его увольнении незаконным и восстановления в должности. Кроме того, уволенный глава новосибирской подземки желает компенсации морального вреда.

Позже в пресс-центре мэрии города исключили возврат Ксензова на должность директора метрополитена.

Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта. 24 марта исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель главного инженера Михаил Сидоров.