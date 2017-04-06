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13:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Европарламент одобрил безвиз между Украиной и ЕС

По словам главы государства Петра Порошенко, европарламентарии поддержали отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны 521 голосом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

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«Поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте “за” безвизовый режим с Украиной», — сообщил глава государства в ходе 10-го Киевского форума по безопасности.

«За» проголосовал 521 депутат, «против» — 75, воздержались 36.

В ходе дебатов накануне в Страсбурге за безвиз для украинцев высказалось большинство выступивших парламентариев.

За отмену ЕС краткосрочных виз для граждан Украины 9 марта проголосовал профильный комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE). Согласие на отмену визового режима дали и постпреды стран ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан в конце марта выразил надежду, что безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу до лета этого года — после завершения процедур принятия решений Советом ЕС и Европарламентом.

Ранее СМИ сообщили, что окончательное решение ЕС по безвизовому режиму для Украины должно быть принято 11 мая.

Принятие данного решения неоднократно откладывалось. Киев первоначально рассчитывал, что отказ от виз станет реальностью до конца 2016 года, но этого не произошло.

Для вступления решения в силу его должен утвердить также Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, вступил в силу в марте.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением.

Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

Комментарии
1
Андрей Гаряжа
Рогули, конечно же, собираются ехать в ЕС вовсе не туристами, а на работу, и плевать им на законы.
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