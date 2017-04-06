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16:45 (мск), источник: РИА Новости

Европарламент призвал Россию освободить Навального

Европарламент призвал в четверг Россию освободить осужденного на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, а также других участников несанкционированной акции протеста.

Источник: РИА Новости

«(Европарламент) призывает российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов, журналистов и активистов, арестованных после митингов против коррупции, которые были проведены в Москве и в ряде российских городов 26 марта и 2 апреля 2017 года, а также снять обвинения против них; настаивает на том, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и благополучие лиц, находящихся под стражей», — говорится в не носящей обязательный характер резолюции, принятой на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

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За резолюцию проголосовали 494 депутата, против 39, 91 воздержался. Ход голосования транслировала видеослужба Еврокомиссии.

В принятой Европарламентом резолюции также осуждаются действия российской полиции в отношении манифестантов.

Несанкционированная акция прошла в прошлое воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7−8 тысяч человек. По данным главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, задержано было более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил тяжелую травму головы.

Ранее суд в Москве признал Навального виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил наказание в виде 15 суток ареста. Также суд на 20 тысяч рублей оштрафовал его за организацию несанкционированного мероприятия.

Комментарии
1
Игорь Баранов
С каких это пор европарламент решает вопросы административного характера в отношении граждан РФ? Вот откуда ниточка тянется, вот откуда денежки на митинги...
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