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14:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Активисты обещают полностью заблокировать работу банков РФ в Украине

Активисты с 10 апреля полностью заблокируют работу российских банков в Украине, соответствующее заявление размещено на странице в соцсети.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Активисты партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», заявили, что с 10 апреля полностью заблокируют работу российских банков в Украине, соответствующее заявление размещено на странице партии в соцсети «Вконтакте».

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«Не дождавшись реальных и эффективных действий Национального банка Украины в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства… Наш мораторий завершается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства», — говорится в заявлении.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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