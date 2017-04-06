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14:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Спикер МИД о том, что Украина будет делать с безвизом

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила в эфире «ГС», что после того, как будут пройдены все необходимые технико-юридические процедуры, Украине будет предоставлен безвизовый режим.

Источник: "РИА Новости" Украина

РИА Новости Украина — радиостанция «Голос Столицы».

В Европарламенте 6 апреля будут голосовать за безвизовый режим для Украины. Большинство экспертов считают, что решение будет положительным.

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На дебатах в Европарламенте 5 апреля большинство депутатов выступили за введение безвизового режима с Украиной, подчеркнув, что страна выполнила все 144 обязательства в рамках визового диалога и даже больше.

После голосования в Европарламенте решение должен утвердить Совет Евросоюза. Документ также должны подписать президент Европарламента и председатель Совета ЕС. И после этого решение вступит в силу на 20-ый день после опубликования.

Чего же ожидать от голосования в Европарламенте, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

(текст публикуется на языке оригинала).

Ваші прогнози щодо голосування в Європарламенті?

— Давайте будемо все-таки оптимістами. Я скажу відверто, вчорашні дебати в Європарламенті абсолютно чітко засвідчили про те, що всі підтримують надання безвізу Україні. І сьогодні на пленарному засіданні Європарламенту, я переконана, що буде прийнято позитивне рішення. Слід зазначити, що в цілому політичне рішення вже давно ухвалене. Воно ще було ухвалене ЄС в минулому році, коли Україна виконала всі 144 критерії плану з лібералізації візового режиму, і було чітко зазначено, що Україна готова до безвізового режиму. Затримка була не за Україною, а за ЄС. Тому наразі питання стоїть в площині такій техніко-юридичній. Тобто були певні кроки, які потрібно було пройти. Як ви знаєте, перш за все це стосувалося запровадження механізму призупинення безвізового режиму в цілому для всіх третіх країн у зв’язку з міграційним ризиками. Такий механізм був схвалений ЄС. Потім почався вже тріалог щодо безвізового режиму з Україною. І от як раз він включає декілька етапів. Один з них як раз і був вчора, розпочався вчора. Це дебати в Європарламенті. Сьогодні має бути голосування, після цього має бути підтвердження цих результатів на засіданні постійних представників країн-членів ЄС, і схвалення безвізового режиму Радою ЄС. Але це технічні вже питання. А також передбачається підписання після цього законодавчого акту, яким Україна вилучається зі списку країн, на які поширюється візовий режим, і публікація законодавчого акту. Після цього за 20 днів має набути чинності зазначене рішення.

Якщо Європарламент підтримає безвіз для України, коли має відбутися відповідне засідання Ради ЄС?

— Перш за все, там все залежить від календаря, від графіку роботи європейської інституції. До засідання Ради ЄС має бути ще такий другий етап, так зване підтвердження, це засідання постійних представників при ЄС. Скоріше за все, що це або кінець квітня, або початок травня. Після цього має бути засідання Ради ЄС. Скоріше за все, що це буде вже травень. І ми сподіваємося, що буде позитивне рішення, тому що воно вже не в політичній площині лежить. ЄС розуміє прекрасно, що це тепер вже питання довіри до ЄС в цілому. Тому що Україна виконала всі критерії, так само як, наприклад, Грузія, якій вже був наданий безвізовий режим, і ЄС має також виконати свої зобов’язання і надати безвізовий режим Україні. Тому я думаю, що все ж таки ці техніко-юридичні процедури ми ще пройдемо, це займе один-два-три місяці, але результат буде позитивним.

ЄС зокрема вимагав боротьби з корупцією. Проблеми з НАЗК, електронним декларуванням, конфлікти навколо НАБУ можуть стати на заваді ухвалення остаточного рішення?

— Не думаю. Викорінити корупцію за один день, безперечно, неможливо. Це прекрасно розуміють наші європейські партнери. Разом з тим, що важливо. Що ми запровадили ці інституції антикорупційні, які мають імплементуватися і мають працювати ефективно. Це важливо. Але ми виконали всі вимоги, які перед нами стояли в політичній площині. Тобто я не думаю, що це може якось вплинути. Ми свою роботу робимо, продовжуємо реформи, ще є певний шлях, який ми маємо пройти, давайте будемо відвертими і чесними. Разом з тим, останні вимоги, які стояли в плані лібералізації, ми виконали. Це 144 критерії. Вони стосувалися абсолютно різних сфер і різних реформ. І вчора також в Європарламенті лунала навіть думка про те, що Україна навіть перевищувала очікування в тому плані, наскільки швидко, оперативно ми виконали ці вимоги. І давайте не забувати, що всі ці реформи були здійснені і здійснюються зараз, в період, коли Україна перебуває в умовах війни. Це надзвичайно важко — проводити реформи, тим паче ефективні реформи, коли триває війна. Але ми їх робимо, і будемо продовжувати далі. Що стосується безвізового режиму, дане питання, знову хочу наголосити, лежить зараз виключно в техніко-юридичній площині. Хоч є певні сили, я впевнена, що РФ докладає певних лобістських зусиль для того, щоби все ж таки якось посприяти ненаданню цього режиму. Разом з тим, я переконана, що нас підтримують європейські друзі і парламентарі, і ЄС в цілому.

А політична боротьба в країнах Європи може вплинути на це рішення?

— Скажу відверто, в мене немає інформації про те, що йде мова про якесь затягування чи відтягування в залежності від виборів у Франції. Це все залежить від ЄС. Європейські партнери всі прекрасно розуміють про те, що вони мають виконати свої зобов’язання, і це питання вже знову же питання довіри до інститутів ЄС і до функціонування ЄС в цілому також. Ми орієнтуємося на літній сезон, що будуть завершені всі необхідні техніко-юридичні процедури, і буде надано безвізовий режим Україні.

Напомним, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Марьяна Кузьо в эфире «ГС» заявила, что гражданскому обществу необходимо удержать давление и темп тех реформ, которые начались в стране в рамках визовой либерализации.

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