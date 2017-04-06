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14:06 (мск), источник: Nakanune.ru

«Ситуация крайне сложная и противоречивая»: Носов обсудил с общественностью сохранение выставки RAE в Нижнем Тагиле

Алексей Хлопотов, инициатор акций и сбора подписей за сохранение выставки Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле, встретился с главой города Сергеем Носовым. По словам общественника, в центре внимания были вопросы, связанные с выставкой, а также еще несколько тем, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

«На совещании у Балыбердина (депутат от Нижнего Тагила, председатель экспертного совета по развитию моногородов Алексей Балыбердин, — прим.) в Госдуме действительно вопрос о выставке не поднимался. Хватило того что СКН (Сергей Носов, — прим.) и без того поставил на уши ряд больших чиновников, “открыв” им глаза на несуразности в практике реализации программ развития моногородов. А вот уже после этого, произвел “забег” по ряду кабинетов, где тема выставки как раз очень даже обсуждалась. Со слов Носова, нам, то бишь Нижнему Тагилу, перед тем как действовать (а действовать нужно наверняка) необходимо определиться с союзниками. Ситуация крайне сложная и противоречивая. И как мы взаимно понимаем, митинговщиной неразрешимая — “буча” может только ухудшить ситуацию. Вызвать обратную реакцию — реакцию отторжения. В результате нас вообще никто не станет ни слушать, ни помогать нам», — написал Хлопотов на своей странице в Facebook.

По его словам, противоречия заключаются в том, что, с одной стороны, все говорят, что «вопрос о переводе выставки из Тагила» решен окончательно и бесповоротно, а с другой, этого самого решения никто не видел.

«Его по сути нет. Во всяком случае, документальное подтверждение отсутствует. По бумагам выставка продолжает существовать. Не хватает только воли собрать первый оргкомитет. С точки зрения нормативно-правовых актов подготовкой к проведению можно абсолютно смело заниматься. Собственно, как со слов СКН, так и по моей информации, оргкомитет по выставке должен был собираться еще в прошлом ноябре. Понятно, что времени ушло много, но стартануть еще не поздно. Для этого, губернатор должен провести работу с Дмитрием Рогозиным (вице-премьер РФ, — прим.), который все еще официально является председателем оргкомитета. RAE — это “рогозинская” выставка — выставка достижений предприятий ОПК, который курирует вице-премьер. А официальными ведомствами, ответственными за ее проведение, являются федеральный минпромторг и областное министерство промышленности. Вот поэтому губернатору и все карты в руки… Однако свое “желание” работать в этом направлении губернатор уже озвучил. Значит ли это что на выставке поставлен крест? Отнюдь! СКН не был бы собой, если б не имел собственные планы дальнейших действий. В том числе, даже на крайний случай — если выставку, не смотря на все предпринимаемые усилия отстоять не удастся. Нижний Тагил и в этом случае остаться в проигрыше не должен. Идеи есть! Тут мы с СКН так же достигли согласия и понимания», — рассказал Алексей Хлопотов.

По его словам, «сейчас нужно успокоиться, снизить градус накала страстей». Также решено не прекращать сбор подписей под обращением к президенту, не устраивая при этом публичные массовые мероприятия.

«Также обсудили и проблему митингов. Обстановка в стране накаляется. СКН выразил надежду, что президент Путин это видит, понимает и держит ситуацию под контролем. Конкретно по Нижнему Тагилу готовится целая серия провокаций, начиная от заявки (из Москвы!) на митинг ЛГБТэшников», — добавил Хлопотов.

Он также отметил, что Сергей Носов дал поручение подготовить встречи с жителями города, у которых «копится немало вопросов».

Напомним, о решении перенести выставку Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. После этого сенатор и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что намерен побороться за выставку, основанную им 18 лет назад.

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