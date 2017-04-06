Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в ЮКМ

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает South China Morning Post. По словам главы государства, речь идет о девяти или десяти островах.

Складывается такое впечатление, что все стараются отхватить эти острова, так что мы лучше будем жить на тех, которые еще свободны.

Президент ранее заявил о намерении посетить один из них и поднять над ним филиппинский флаг. Поездку планируется приурочить ко Дню независимости Филиппин, который отмечают в середине июня.

Дутерте до этого также заявлял, что собирается построить казармы на острове Титу — одном из островов архипелага Спратли, где Китай сооружает военные базы.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.