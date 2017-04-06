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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в ЮКМ

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Источник: AP 2017

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает South China Morning Post. По словам главы государства, речь идет о девяти или десяти островах.

Складывается такое впечатление, что все стараются отхватить эти острова, так что мы лучше будем жить на тех, которые еще свободны.
Родриго Дутерте
Президент Филиппин

Президент ранее заявил о намерении посетить один из них и поднять над ним филиппинский флаг. Поездку планируется приурочить ко Дню независимости Филиппин, который отмечают в середине июня.

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Дутерте до этого также заявлял, что собирается построить казармы на острове Титу — одном из островов архипелага Спратли, где Китай сооружает военные базы.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

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