Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в ЮКМ
Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в
Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в
Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает South China Morning Post. По словам главы государства, речь идет о девяти или десяти островах.
Складывается такое впечатление, что все стараются отхватить эти острова, так что мы лучше будем жить на тех, которые еще свободны.
Президент ранее заявил о намерении посетить один из них и поднять над ним филиппинский флаг. Поездку планируется приурочить ко Дню независимости Филиппин, который отмечают в середине июня.
Дутерте до этого также заявлял, что собирается построить казармы на острове Титу — одном из островов архипелага Спратли, где Китай сооружает военные базы.
Острова в
12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в