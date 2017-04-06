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14:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Праймериз близко: Решетников провел первую встречу с единороссами

ПЕРМЬ, 6 апреля, РИА ФедералПресс. В Верещагино состоялась встреча главы Прикамья Максима Решетникова с активом «Единой России».

Таким образом, врио губернатора начал работу в рамках партийного праймериз, обязательным условием которого являются встречи с секретарями местных и первичных отделений «Единой России», — сообщили в пресс-службе краевого реготделения партии.

Максим Решетников встретился с секретарями местных и первичных отделений партии, депутатами земских собраний из фракций «Единой России», представляющих десять районов Пермского края. Всего на встречу приехали более двухсот человек.

Напомним, Максим Решетников был утвержден в качестве участника предварительного голосования для последующего выдвижения от регионального отделения партии «Единая Россия» кандидата на должность губернатора Пермского края.

«Максим Решетников показал себя системным и решительным управленцем, сформировал подходы для эффективного решения многих насущных вопросов. Уверен, что на выборы мы выдвинем достойного кандидата», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Демкин.

«Моя задача как участника праймериз — встретиться со всеми представителями местных и первичных отделений “Единой России” Пермского края. По результатам общения с жителями “на местах” будет корректироваться моя предвыборная программа. Уже сейчас есть понимание, что она будет состоять из понятных и актуальных тем», — уточнил Максим Решетников.

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