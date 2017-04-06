Судья Крещановская ушла в отставку после «дела Любочки»

Вместе с ней на заслуженный отдых также направилась судья Елена Погосткина. Обе работали в арбитраже с момента его появления в 1992 году и назначены еще Верховным Советом РФ.

«Коллектив Арбитражного суда Омской области от всей души желает своим коллегам не стареть духом, оставаться молодыми и энергичными, открывать мир с новой стороны», — написано в прощальном сообщении бывшим сотрудникам.

Пожалуй, наиболее громким из тех дел, которые в последнее время вела Любовь Крещановская, стал процесс по иску предпринимателя Романа Рудакова о защите авторских прав на изображения скульптур «Степаныча» и «Любочки». Рудаков, выкупивший права у создателей композиций Игоря Вахитова и Сергея Норышева, потребовал 5,2 млн рублей от издательства «Омский ракурс», которое выпустило альбом со снимками скульптур фотографа Владимира Кудринского. В итоге, предприниматель взыскал 20 тысяч рублей за две фотографии скульптур «Любочка» и «Степаныч».