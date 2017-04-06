На приеме у Андрея Бочарова волгоградцы попросили благоустройство и строящуюся школу.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 6 апреля, провел в приемной Президента РФ встречу с гражданами по личным вопросам.

Одной из первых на встречу с волгоградским губернатором пришла мама пятерых детей Светлана Никитенко из Советского района Волгограда. Женщина подняла вопрос о повышении доступности образовательных учреждений для жителей новых микрорайонов. По словам волгоградки, Советский район активно развивается, и юные жители новостроек нуждаются в организации качественного образования. Андрей Бочаров напомнил, что в Советском районе уже строится школа на 1000 мест:

— Мы начали строить современную школу в новом микрорайоне, завершить планируем к концу 2017 года. Дети смогут пойти в новую школу в следующем году.

Молодая мать Мария Колесниченко обратилась с просьбой проконтролировать проект благоустройства территории парка в селе Политотдельское Николаевского района. Кроме того, в центре села, сообщила женщина, необустроенными остаются спортивные площадки для игр в волейбол и футбол, каток.

Глава Волгоградской области пояснил, что в этом году сельскому поселению выделено 3 миллиона рублей для решения вопросов благоустройства. За эти деньги будут приведены в порядок территории между Домом культуры и памятником героям-землякам, обновлен сельский парк.

Активист ТОС Калачевского муниципального района Ольга Глуховская попросила Андрея Бочарова помочь с вопросом озеленения парков в Калаче-на-Дону и поселке Пятиморск. Губернатор поставил задачу перед профильным ведомством областной администрации, чтобы Волгоградский региональный ботанический сад бесплатно выделил калачевцам саженцы сирени.