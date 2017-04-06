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14:11 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На приеме у Андрея Бочарова волгоградцы попросили благоустройство и строящуюся школу

На приеме у Андрея Бочарова волгоградцы попросили благоустройство и строящуюся школу.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 6 апреля, провел в приемной Президента РФ встречу с гражданами по личным вопросам.

Одной из первых на встречу с волгоградским губернатором пришла мама пятерых детей Светлана Никитенко из Советского района Волгограда. Женщина подняла вопрос о повышении доступности образовательных учреждений для жителей новых микрорайонов. По словам волгоградки, Советский район активно развивается, и юные жители новостроек нуждаются в организации качественного образования. Андрей Бочаров напомнил, что в Советском районе уже строится школа на 1000 мест:

— Мы начали строить современную школу в новом микрорайоне, завершить планируем к концу 2017 года. Дети смогут пойти в новую школу в следующем году.

Молодая мать Мария Колесниченко обратилась с просьбой проконтролировать проект благоустройства территории парка в селе Политотдельское Николаевского района. Кроме того, в центре села, сообщила женщина, необустроенными остаются спортивные площадки для игр в волейбол и футбол, каток.

Глава Волгоградской области пояснил, что в этом году сельскому поселению выделено 3 миллиона рублей для решения вопросов благоустройства. За эти деньги будут приведены в порядок территории между Домом культуры и памятником героям-землякам, обновлен сельский парк.

Активист ТОС Калачевского муниципального района Ольга Глуховская попросила Андрея Бочарова помочь с вопросом озеленения парков в Калаче-на-Дону и поселке Пятиморск. Губернатор поставил задачу перед профильным ведомством областной администрации, чтобы Волгоградский региональный ботанический сад бесплатно выделил калачевцам саженцы сирени.

Педагог из Кировского района Волгограда Мария Балалаева сообщила, что областному центру психолого-медико-социального сопровождения необходим кабинет психологической разгрузки для детей с ограниченными возможностями, (сенсорная комната). На оборудование, методические пособия и дидактический материал требуется 1,8 миллиона рублей. Глава региона сообщил, что средства на оснащение кабинета выделят по программе «Доступная среда».

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