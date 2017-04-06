Путин предложил возглавить Марий Эл Александру Евстифееву

«Вы, будучи заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы. Леонид Игоревич (Маркелов) уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов — принять участие в выборной кампании?» — сказал Путин.

Евстифеев отметил, что для него это «высокая честь, большое доверие и огромная ответственность».

«Я хорошо понимаю слово “ответственность”, потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации — это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт — и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках», — заверил Евстифеев.