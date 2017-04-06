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15:13 (мск), источник: ТАСС

Times: британское правительство создает первый в мире реестр недвижимости олигархов

Выявление богатых иностранных владельцев британской недвижимости, чей основной бизнес находится за границей, предполагает план правительства Соединенного Королевства, сообщает в четверг газета The Times.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Олигархам, скрывающимся за анонимными компаниями, которые владеют в Великобритании фешенебельными домами и поместьями на миллиарды фунтов стерлингов, придется раскрыть свои имена в соответствии с новыми правилами по борьбе с коррупцией.

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По ее сведениям, британский кабинет решил создать первый в мире подобный реестр. В нем будут указаны имена и фамилии олигархов, зарубежных правительственных чиновников и политиков, которые использовали компании для покупки дорогих домов в Лондоне, влияя тем самым на местный рынок недвижимости.

Данный шаг, как проинформировали в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, в особенности в центральных районах Лондона, посодействует отслеживанию потоков капитала, полученного незаконным путем, и борьбе с отмыванием денег.

В интересах прозрачности рынка

Согласно недавним оценкам, иностранным компаниям в Англии и Уэльсе принадлежит недвижимость стоимостью 122 млрд фунтов стерлингов ($152 млрд). При этом 160 объектов недвижимости, оцениваемых в 4,4 млрд фунтов, перешли из рук в руки вследствие секретных сделок.

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Большая часть фешенебельного имущества, принадлежащего зарубежным предпринимателям, находится в Лондоне, прежде всего в районах Вестминстер, Кенсингтон и Челси. Недавнее расследование в отношении 14 новых особняков в мегаполисе выявило, что 80% домов были куплены иностранными инвесторами, 40% были приобретены с помощью подозрительного или сокрытого капитала, отмечает газета.

Многие из компаний, владеющих домами или квартирами в Великобритании, зарегистрированы в таких офшорах, как Британские Виргинские острова, что делает невозможным установить, кто же в действительности владеет недвижимостью.

Создание подобного реестра укрепит, по словам замминистра по делам бизнеса Марго Джеймс, репутацию Великобритании как «добропорядочной и заслуживающей доверия страны».

Рынок недвижимости королевства должен считаться честным, прозрачным и чистым, чтобы сделать его привлекательным для надежных инвесторов. Честные бизнесмены не должны опасаться, что они каким-то образом поддерживают преступную деятельность, инвестируя в британскую экономику.
Марго Джеймс
Замминистра по делам бизнеса

Поскольку такого реестра еще нигде нет, то британское правительство, как заметила замминистра, будет «действовать осторожно, добиваясь баланса между повышением прозрачности и минимизацией бремени на законодательную деятельность».

Комментарии
6
Юрий Жданов
Россиянам все по барабану, они из одной команды, а ворон ворону глаз не выклюет.
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Сергей Донцов
россия в таких делах на первом месте будет по ходу.
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Сергей Саморуков
Список будет составлять Абрамович .Сто пудов .
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