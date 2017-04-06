Times: британское правительство создает первый в мире реестр недвижимости олигархов

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Олигархам, скрывающимся за анонимными компаниями, которые владеют в Великобритании фешенебельными домами и поместьями на миллиарды фунтов стерлингов, придется раскрыть свои имена в соответствии с новыми правилами по борьбе с коррупцией.

По ее сведениям, британский кабинет решил создать первый в мире подобный реестр. В нем будут указаны имена и фамилии олигархов, зарубежных правительственных чиновников и политиков, которые использовали компании для покупки дорогих домов в Лондоне, влияя тем самым на местный рынок недвижимости.

Данный шаг, как проинформировали в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, в особенности в центральных районах Лондона, посодействует отслеживанию потоков капитала, полученного незаконным путем, и борьбе с отмыванием денег.

В интересах прозрачности рынка

Согласно недавним оценкам, иностранным компаниям в Англии и Уэльсе принадлежит недвижимость стоимостью 122 млрд фунтов стерлингов ($152 млрд). При этом 160 объектов недвижимости, оцениваемых в 4,4 млрд фунтов, перешли из рук в руки вследствие секретных сделок.