Депутаты горсобрания не приняли отставку главы Каслей

Совет депутатов Каслинского городского поселения (Челябинская область) не принял отставку главы города Юрия Скулыбердина — теперь, чтобы все-таки уйти, чиновник должен отработать на своем посту еще две недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На внеочередном заседании 6 апреля 2017 года прошло голосование, по итогам которого шесть депутатов выступили за отставку Скулыбердина, четыре — против и четверо воздержались. Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством Юрий Скулыбердин должен отработать еще две недели, после чего депутаты определят исполняющего обязанности», — объяснил председатель горсовета Михаил Ахлюстин.