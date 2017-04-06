Депутаты горсобрания не приняли отставку главы Каслей
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Совет депутатов Каслинского городского поселения (Челябинская область) не принял отставку главы города Юрия Скулыбердина — теперь, чтобы
«На внеочередном заседании 6 апреля 2017 года прошло голосование, по итогам которого шесть депутатов выступили за отставку Скулыбердина, четыре — против и четверо воздержались. Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством Юрий Скулыбердин должен отработать еще две недели, после чего депутаты определят исполняющего обязанности», — объяснил председатель горсовета Михаил Ахлюстин.
Напомним, действующий глава Каслей написал заявление о добровольном сложении полномочий после визита в город губернатора Бориса Дубровского. Местные жители не исключают, что причиной могла стать ситуация с затянувшимся уже почти на пять лет ремонтом