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14:54 (мск), источник: РИА Новости

Минюст потребовал конфисковать имущество «Свидетелей Иеговы»

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минюст России подтвердил, что требует конфисковать имущество головной организации «Свидетелей Иеговы» в РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда.

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«Минюст просит обратить во взыскание имущество «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы»», — заявил в четверг судья Юрий Иваненко, ссылаясь на материалы дела.

Ранее представители «Свидетелей Иеговы» заявляли, что имущество, которое просит обратить во взыскание Минюст, управленческому центру не принадлежит, а им владеют иностранные организации «Свидетелей Иеговы», в том числе из Испании, Швеции, Норвегии и Австрии.

Однако, по данным Минюста, все объекты, которые ведомство просит обратить во взыскание, принадлежат ответчику. О каких именно объектах идет речь, неясно.

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