Минюст потребовал конфисковать имущество «Свидетелей Иеговы»

«Минюст просит обратить во взыскание имущество «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы»», — заявил в четверг судья Юрий Иваненко, ссылаясь на материалы дела.

Ранее представители «Свидетелей Иеговы» заявляли, что имущество, которое просит обратить во взыскание Минюст, управленческому центру не принадлежит, а им владеют иностранные организации «Свидетелей Иеговы», в том числе из Испании, Швеции, Норвегии и Австрии.

Однако, по данным Минюста, все объекты, которые ведомство просит обратить во взыскание, принадлежат ответчику. О каких именно объектах идет речь, неясно.