Борис Шахов покидает пост ректора Нижегородской медакадемии

По его словам, это связано с возрастными ограничениями. Отметим, что предельный возраст для ректоров в России составляет 65 лет, Шахову же в текущем году исполнится уже 67 лет.

Кандидатами на должность ректора вуза, утвержденными ученым советом, стали заведующий кафедрой физической культуры и спорта Максим Гурьянов, проректор по последипломному образованию и лечебной работе НижГМА Марина Позднякова, начальник учебно-методического управления НижГМА Татьяна Потемина и декан производственной практики вуза Игорь Сметанкин.

Как сообщил Никонов, все четыре кандидатуры будут рассмотрены аттестационной комиссией при Минздраве РФ, члены которой должны рекомендовать или же не рекомендовать каждого кандидата на этот пост. После этого будут назначены выборы. Выбирать нового ректора будет коллектив академии. Дата заседания комиссии при Минздраве пока не назначена, поэтому и срок проведения выборов еще неизвестен.

Что касается Бориса Шахова, то, по информации Алексея Никонова, он продолжит работу в НижГМА в рамках контракта как заведующий кафедрой лучевой диагностики.

СПРАВКА

Борис Евгеньевич Шахов родился 24 июня 1950 года в городе Макарьев Костромской области. В 1973 году окончил Горьковский медицинский институт, специальность — «лечебное дело». В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1988 году — докторскую.

Основные направления научной деятельности: рентгенокардиология, интервенционная радиология, рентгенопульманология, рентгеноурология. Имеет девять изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами.