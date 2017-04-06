Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Татьяна Волосожар поставила рекорд по похудению после родов
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Татьяна Волосожар поставила рекорд по похудению после родов
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: Запад поймал Киев на лжи о «Буке», сбившем Boeing в Донбассе
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Почему не стоит верить астропрогнозам: раскрываем карты
Как добавленный сахар незаметно портит жизнь
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
15:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Борис Шахов покидает пост ректора Нижегородской медакадемии

Борис Шахов покидает пост ректора Нижегородской государственной медицинской академии. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил руководитель пресс-службы НижГМА Алексей Никонов 6 апреля 2017 года.

По его словам, это связано с возрастными ограничениями. Отметим, что предельный возраст для ректоров в России составляет 65 лет, Шахову же в текущем году исполнится уже 67 лет.

Кандидатами на должность ректора вуза, утвержденными ученым советом, стали заведующий кафедрой физической культуры и спорта Максим Гурьянов, проректор по последипломному образованию и лечебной работе НижГМА Марина Позднякова, начальник учебно-методического управления НижГМА Татьяна Потемина и декан производственной практики вуза Игорь Сметанкин.

Как сообщил Никонов, все четыре кандидатуры будут рассмотрены аттестационной комиссией при Минздраве РФ, члены которой должны рекомендовать или же не рекомендовать каждого кандидата на этот пост. После этого будут назначены выборы. Выбирать нового ректора будет коллектив академии. Дата заседания комиссии при Минздраве пока не назначена, поэтому и срок проведения выборов еще неизвестен.

Что касается Бориса Шахова, то, по информации Алексея Никонова, он продолжит работу в НижГМА в рамках контракта как заведующий кафедрой лучевой диагностики.

СПРАВКА

Борис Евгеньевич Шахов родился 24 июня 1950 года в городе Макарьев Костромской области. В 1973 году окончил Горьковский медицинский институт, специальность — «лечебное дело». В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1988 году — докторскую.

Основные направления научной деятельности: рентгенокардиология, интервенционная радиология, рентгенопульманология, рентгеноурология. Имеет девять изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь