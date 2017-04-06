Генпрокуратура Украины вызвала главу ЦПКиО Екатеринбурга на допрос
Шадрин не спешит паковать чемоданы.
Шадрин не спешит паковать чемоданы.
Директор Екатеринбургского парка культуры и отдыха имени Маяковского, депутат гордумы Роман Шадрин вызван на допрос в Генпрокуратуру Украины. Накануне ему пришла повестка с вызовом на 5 апреля, подтвердил «Уралинформбюро» помощник парламентария Михаил Юланов. В случае невыполнения требований Шадрина угрожают доставить в принудительном порядке.
Директор ЦПКиО готовит ответ надзорному ведомству Незалежной. Он укажет на то, что
Как сообщалось ранее, главная военная прокуратура Украины объявила Шадрина в розыск 29 марта. Отставного генерала подозревают в участии в террористической организации, ведении агрессивной войны и отдаче приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением. По данным ГПУ, Шадрин вел преступную деятельность с октября 2014 по август 2015 года, «будучи так называемым замглавы Министерства госбезопасности террористической организации ЛНР».