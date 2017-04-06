В Волгоградской области вводятся новые меры социальной поддержки

В частности, предлагается предоставить ежемесячное пособие студентам из малоимущих и многодетных семей, которые обучаются не только в государственных образовательных организациях, но и в других учреждениях. Если ранее пособие предоставлялось один раз в полтора года, то теперь — каждые полгода.

Компенсация в размере 50 процентов на оплату услуг ЖКХ будет предоставляться ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, участникам Сталинградской битвы, членам семей военнослужащих, жертвам политических репрессий, детям Сталинграда по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Компенсация предоставляется независимо от того, являются ли они собственниками жилья, в котором проживают, или нет.

Еще одна поправка направлена на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг сельским специалистам — заведующим отделениями социального обслуживания на дому. После принятия данной поправки облдумой, будет сделан перерасчет по возмещению расходов на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2017 года.

Комитет рекомендовал областной Думе, принять предложенные поправки на ближайшем заседании.

Председатель думского комитета по социальной политике Татьяна Бухтина подчеркнула, что «в действующий Социальный кодекс региона вносятся поправки для того, чтобы господдержку получали именно те граждане, которые действительно в ней нуждаются. Работа, начатая в 2014 году по усилению адресного подхода и нуждаемости будет продолжена, а финансовое обеспечение принятых на себя социальных обязательств — выполнено».