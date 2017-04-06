Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Татьяна Волосожар поставила рекорд по похудению после родов
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
15:41 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области вводятся новые меры социальной поддержки

Профильный комитет облдумы одобрил поправки в Социальный кодекс региона, которые расширяют круг получателей государственной поддержки.

Источник: РИАЦ

В частности, предлагается предоставить ежемесячное пособие студентам из малоимущих и многодетных семей, которые обучаются не только в государственных образовательных организациях, но и в других учреждениях. Если ранее пособие предоставлялось один раз в полтора года, то теперь — каждые полгода.

Компенсация в размере 50 процентов на оплату услуг ЖКХ будет предоставляться ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, участникам Сталинградской битвы, членам семей военнослужащих, жертвам политических репрессий, детям Сталинграда по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Компенсация предоставляется независимо от того, являются ли они собственниками жилья, в котором проживают, или нет.

Еще одна поправка направлена на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг сельским специалистам — заведующим отделениями социального обслуживания на дому. После принятия данной поправки облдумой, будет сделан перерасчет по возмещению расходов на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2017 года.

Комитет рекомендовал областной Думе, принять предложенные поправки на ближайшем заседании.

Председатель думского комитета по социальной политике Татьяна Бухтина подчеркнула, что «в действующий Социальный кодекс региона вносятся поправки для того, чтобы господдержку получали именно те граждане, которые действительно в ней нуждаются. Работа, начатая в 2014 году по усилению адресного подхода и нуждаемости будет продолжена, а финансовое обеспечение принятых на себя социальных обязательств — выполнено».

Социальный кодекс Волгоградской области вступил в силу 1 июля 2016 года. Он разрабатывался с участием представителей Контрольно-счетной и Общественной палат, экспертов в социальной сфере, общественных деятелей и юристов. Кодекс позволил направить средства регионального бюджета на поддержку жителей, которые действительно нуждаются в помощи. Такой подход вывел на новый уровень поддержку материнства и детства, приоритетное направление долгосрочной стратегии развития региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Волгоградский коммерсант поверил в продажность чиновников
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь