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16:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бывшего министра строительства Прикамья привлекли к административке

ПЕРМЬ, 4 апреля, РИА ФедералПресс. В Прикамье на бывшего министра строительства и ЖКХ за должностное нарушение привлекли к административному делу. Сообщение об этом появилось на сайте краевой прокуратуры.

На сайте министерства, согласно требованию закона, должны размещать информацию о проверках в сфере долевого строительства. Однако пользователи интернета не могли получить доступа к сведениям: материалы не публиковали.

Прокуратура передала дело в суд. Теперь бывшему министру предстоит выплатить штраф в три тысячи рублей.

Последним министром строительства и ЖКХ был Виктор Федоровский. Он покнул должность по собственному желанию, однако прокурор края Вадим Антипов ставил вопрос об его увольнении в связи с утратой доверия. Органы следствия считали, что министр занимается бизнесом, находясь на госслужбе. Позднее Ленинский районный суд Перми назначил Виктору Федоровскому уголовный штраф в 145 тыс. рублей.

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