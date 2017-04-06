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16:04 (мск), источник: Nur.kz

Услуги ЦОНа можно будет получать через телефон в Казахстане

Планируется, что услуги можно будет получать через СМС.

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15
фотографий
15
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Услуги ЦОНа казахстанцы смогут получать с помощью номера мобильного телефона. Пользователи услуг электронного правительства смогут привязать номер своего мобильного к ИИН, что позволит упростить процедуру входа в личный кабинет, передает Nur.kz.

Это не только убережет конфиденциальную информацию, а в случае попытки ее получения, пользователю придет СМС с уведомлением. Также граждане смогут получить госуслуги с помощью СМС. К примеру, одна из них — получение адресной справки. Об этом сообщил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на встрече с журналистами и блогерами.

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Также он отметил, что не всегда предоставление адресной справки является необходимым. К примеру, адресную справку нередко требуют при приеме ребенка в школу, но, как сообщил Аблайхан Оспанов, в стандарте такой пункт исключен, а требование справки является неправомерным.

Кроме того, Аблайхан Оспанов сообщил о том, что сегодня официально открылся ЦОН Наурызбайского района. К слову, его расположение весьма удобно для жителей района — находится ЦОН в недавно открывавшемся ТЦ Almaty Mall.

Журналистам, помимо прочего, продемонстрировали работу автоЦОНа города Алматы, располагающегося в Алатауском районе. Так, автоЦОН позволил упорядочить процесс регистрации автомобилей — в специальных боксах машины проходят сверку, после чего данные передаются в систему.

На сегодняшний день, отметили в «Правительстве для граждан», одного спецЦОНа для автотранспорта недостаточно, потому в прошлом году был открыт второй автоЦОН на Майлина. Правда, там нет автодрома, как в Алатауском районе.

Представители «Правительства для граждан» и МВД ответили на наболевшие вопросы, которые появляются у граждан во время получения услуг автоЦОНа. Так, выяснилось, что время процесса получения услуги составляет два часа. Однако не всегда граждане могут получить услугу за это время. Выяснилось, что долгое пребывание в автоЦОНе связано с тем, что у автовладельцев могут выявиться непогашенные штрафы или задолженности.

«Человек приходит, берет талон и уже через 20 минут документы приняты. Далее их передают сотрудникам полиции, и наша компетенция здесь заканчивается. Каждые пять минут курьер проходит все залы и забирает готовые документы», — рассказывает директор дирекции оказания государственных услуг Асемгуль Балташева.

Здесь же получают и права желающие пересесть на личного железного коня. Для начала будущие водители сдают теоретический экзамен — прямо в спецЦОНе, затем практический.

К вождению не допускаются не сдавшие теоретический экзамен. На территории самого автоЦОНа находится большой автодром со знаками, светофорами, перекрестками. За каждое нарушение у сдающего снимаются баллы. За грубое нарушение можно получить дисквалификацию.

Тут же проходят и медкомиссию — как отметила Асемгуль Балташева, нередко слышатся недовольства по поводу стоимости медицинской комиссии, однако, эти услуги предоставляет частная медклиника, на тарифы которой ЦОН повлиять не может.

Заместитель начальника РЭО подполковник Алманбек опроверг распространенное мнение о существовании практики отправлять водителя на пересдачу при замене водительского удостоверения. В действительности, говорит он, при замене водительских прав с не истёкшим сроком пересдача не требуется. А вот медкомиссия — нужна.

Еще одно новшество, которое ждет казахстанцев — время работы ЦОНов будет увеличено. В тестовом режиме будет работать до 24.00 ЦОН в Астане по адресу: Сауран 7. Если такой график окажется востребован жителями города, то его внедрят и в других городах Казахстана.

Правда, это не значит, что все ЦОНы будут работать в таком режиме, но несколько из них смогут обслуживать клиентов и после рабочего дня. При этом будут соблюдены нормы трудового законодательства для сотрудников ЦОНов. Они просто будут работать посменно.

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