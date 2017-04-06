Чистое турне. Дубровский проинспектировал строительство экологических объектов

А днем ранее глава региона поставил задачу ускорить ввод в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в Каслинском муниципальном районе, сроки завершения реконструкции которой постоянно откладываются. Подробности — в материале «ФедералПресс».

«Системно работаем над запуском очистных сооружений. Тяжелый был проект. Раньше неочищенные стоки сбрасывались напрямую в реку Урал. Поэтому посчитал нужным взять работу на контроль — сосредоточиться на том, чтобы эту проблему снять. Теперь забрались в гору — дальше будет легче, — подчеркнул Борис Дубровский, находясь в Вернеуральске. — Сейчас уже отрабатывают технологию очистки. Проинвестировав второй этап, эту проблему полностью снимем».

На сегодняшний день завершен первый этап реконструкции, на проведение которого было направлено более 33 млн рублей из областного бюджета. Полным ходом идет настройка системы очистки канализационных стоков, доложил губернатору заместитель главы Верхнеуральского района по инженерному обеспечению, строительству и ЖКХ Юрий Журин: «Завершен первый этап реконструкции очистных сооружений: осуществляется грубая биологическая очистка стоков, которая позволит очищать стоки от первоначальной загрязненности от 58 до 92% по разным параметрам. Завершение второго этапа реконструкции позволит добиться нормативных показателей (98%) по сбросу сточных вод в реку Урал. Постараемся выполнить работы в кратчайшие сроки».

Увиденное в Верхнеуральском районе произвело на Бориса Дубровского судя по всему гораздо более благоприятное впечатление, чем днем ранее в Каслях и Каслинском районе.

Борис Дубровский поставил задачу по вводу в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в Каслинском муниципальном районе, сроки завершения реконструкции которой постоянно откладываются.

«Что мы видим? Несмотря на то, что областным правительством было выделено муниципалитету достаточно средств, завершение реконструкции в очередной раз по непонятным причинам отложено. Это стыдно и уже не смешно! Мы подключаем к решению этой запутанной проблемы региональный минстрой, потому что есть четкая уверенность, что без его вмешательства объект не будет сдан в эксплуатацию. Нельзя допустить, чтобы Касли опять столкнулись с проблемой питьевой воды при наступлении паводка», — пристыдил местных чиновников Борис Дубровский.

Поручение губернатора поставлено на особый контроль, с требованием регулярных отчетов о развитии ситуации. Борис Дубровский потребовал также от руководства муниципалитета и насосно-фильтровальной станции в течение апреля погасить долги по заработной плате перед сотрудниками, а также разобраться с обоснованностью отмены надбавок за вредность.

Эти проблемы были обозначены работницами станции во время общения с губернатором. Реконструкция насосно-фильтровальной станции в Каслинском муниципальном районе ведется с 2013 года. Сегодня же Борис Дубровский посетил в Верхнеуральском районе компанию Айрон Кинг, выпускающую спортивные тренажеры и инвентарь, оборудование для реабилитации и воркаута.

Производители поставляют продукцию как по России, так и в страны СНГ. На сегодняшний день на предприятии работают 120 человек и в перспективе планируется создание производственного кластера. «Подобного рода объекты всегда подтверждают основную мысль, что если есть инициатива, понимание с главой, то все получается и это важно для каждой территории Челябинской области», — отметил губернатор.

Также в рамках рабочего визита Борис Дубровский проверил условия проживания граждан в доме-интернате Верхнеуральска. В социальном учреждении проживают 202 человека, среди них пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в постоянном медицинском сопровождении и помощи соцработников. Учреждение было создано в 2003 году, в настоящее время в нем проживают 202 южноуральца.

Организовано шестиразовое питание, оказывается медицинская помощь: проводится процедуры, физиотерапия, ЛФК и массаж. К услугам проживающих работают парикмахерская, библиотека, баня, комната психологической разгрузки, а также молельная комната.

Напомним, указом президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Ряд новшеств, вошедших в федеральный план меропрятий Года экологии, предстоит реализовать правительству Челябинской области.

Среди них проект по созданию и ведению системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Южный Урал станет пилотным регионом, где впервые в России по инициативе главы региона Бориса Дубровского будут применены новые подходы к решению экологических вопросов, связанных с загрязненностью атмосферного воздуха мегаполисов.

Система сводных расчетов была представлена губернатором области Борисом Дубровским на состоявшемся в декабре 2016 года заседании Государственного совета на тему экологического развития Российской Федерации в интересах будущих поколений. Борис Дубровский, возглавив рабочую группу по подготовке Госсовета, принял активное участие в разработке основного доклада по вопросам экологии, который был представлен на рассмотрение Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Инициатива по созданию и ведению системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха получила высокую оценку главы государства. Согласно новой системе, предлагается оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе — проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов — и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне. Этот вклад — квота — станет основой для принятия промышленными предприятиями конкретных программ и технологических решений. Их результатом должны стать темпы уменьшения загрязнений в городской черте.