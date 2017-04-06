На расширение штата Госкомрегистр получит 60 млн рублей

«Наконец-то Москва согласилась с тем, что наша штатная численность занижена. Сейчас 154 единицы финансирования дополнительно, согласован проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда соответствующих средств в размере 60 млн рублей на найм, содержание и обустройство рабочих мест этих специалистов», — рассказал он.

Спиридонов выразил уверенность, что это значительно улучшит работу ведомства, упростит процесс оформления документов для граждан и ускорит переход на электронный документооборот.