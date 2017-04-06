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16:20 (мск), источник: РИА Крым

На расширение штата Госкомрегистр получит 60 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости (Крым). Штат Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым увеличат на 154 человека. На эти цели выделят 60 млн рублей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму «сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Источник: РИА "Новости"

«Наконец-то Москва согласилась с тем, что наша штатная численность занижена. Сейчас 154 единицы финансирования дополнительно, согласован проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда соответствующих средств в размере 60 млн рублей на найм, содержание и обустройство рабочих мест этих специалистов», — рассказал он.

Спиридонов выразил уверенность, что это значительно улучшит работу ведомства, упростит процесс оформления документов для граждан и ускорит переход на электронный документооборот.

«Это обстоятельство заставляет верить, что план мероприятий по количественно-качественным улучшениям нашей работы будет выполняться», — отметил глава Госкомрергистра.

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