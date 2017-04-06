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19:04 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев внес изменения в реестр должностей госслужащих

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в реестр должностей государственных служащих, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в реестр должностей государственных служащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Все изменения и дополнения можно посмотреть здесь. Также Президент поручил правительству Казахстана обеспечить сохранение размеров оплаты труда государственных служащих, должности и категории должностей которых преобразованы или изменены согласно указу, и принять иные меры, вытекающие из указа. Указ вводится в действие по истечении одного месяца со дня подписания.

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