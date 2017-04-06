Москалькова проверит информацию СМИ о похищении представителей секс-меньшинств в Чечне
Уполномоченный по правам человека в РФ уже направила запрос министру внутренних дел Чечни.
Уполномоченный по правам человека в РФ уже направила запрос министру внутренних дел Чечни.
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит сообщения СМИ о похищениях в Чечне представителей
«Новая газета» 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком «Убийство чести» о задержаниях и возможных убийствах жителей республики
Все это будет максимально жестко проверено, (это будет) не связано с принадлежностью людей к их национальности, вероисповеданию и к другим наклонностям. Речь идет о похищении людей — очень серьезное заявление о массовом масштабном преступлении.
Москалькова сообщила, что уже направила запрос министру внутренних дел Чечни о том, были ли к ним обращения о похищении людей. В региональном министерстве ответили, что «с 1 января по 1 апреля ни одного обращения не было», сказала уполномоченный.
«Мы связались с известным правозащитником, которая тоже сообщила, что к ней таких обращений не поступало. Сейчас мною сделаны запросы прокурору республики, сегодня я направлю в Генеральную прокуратуру запрос, были ли сообщения о похищениях на территории Чечни», — заявила Москалькова.
Информацию о похищениях, опубликованную в СМИ, она назвала «странной». «Потому что так не бывает — ни одной фамилии не было, ни обстоятельств, (ни) дат похищения», — отметила обмудсмен.