Врио главы московского угрозыска стал Александр Быненко

По их данным, соответствующее распоряжение министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал 3 апреля.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что полковник Быненко еще не представлен личному составу МУРа. Он рассказал, что полицейского оценивают как «крепкого профессионала, руководителя, который быстро сможет сформировать дееспособную команду». Источник ТАСС выразил уверенность, что Александр Быненко «при хороших показателях в служебной деятельности … станет полноценным начальником подразделения».

Московский уголовный розыск на правах временно исполняющего обязанности с октября 2016 года возглавлял Александр Половинка. Он был назначен на свой пост после того, как тогдашний глава МУРа Игорь Зиновьев перешел на работу в УВД Восточного административного округа Москвы.