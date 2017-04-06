Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Мнение: выборы нового президента будут стоить России дорого
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: Запад поймал Киев на лжи о «Буке», сбившем Boeing в Донбассе
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
17:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Врио главы московского угрозыска стал Александр Быненко

Заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД России Александр Быненко назначен временно исполняющим обязанности начальника московского уголовного розыска (МУР), сообщают источники агентств «Интерфакс» и ТАСС.

Источник: ГУ МВД

По их данным, соответствующее распоряжение министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал 3 апреля.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что полковник Быненко еще не представлен личному составу МУРа. Он рассказал, что полицейского оценивают как «крепкого профессионала, руководителя, который быстро сможет сформировать дееспособную команду». Источник ТАСС выразил уверенность, что Александр Быненко «при хороших показателях в служебной деятельности … станет полноценным начальником подразделения».

Московский уголовный розыск на правах временно исполняющего обязанности с октября 2016 года возглавлял Александр Половинка. Он был назначен на свой пост после того, как тогдашний глава МУРа Игорь Зиновьев перешел на работу в УВД Восточного административного округа Москвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подозреваемых в убийстве полицейских ликвидировали в двух перестрелках
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь