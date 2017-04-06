На должность куратора Музыкального микрорайона подали заявки три кандидата
В открытом конкурсе на должность заместителя главы Калининской сельской администрации подали заявки три претендента.
В открытом конкурсе на должность заместителя главы Калининской сельской администрации подали заявки три претендента.
Как сообщали Юга.ру, 5 апреля первый претендент на должность куратора Музыкального микрорайона в Краснодаре подал заявку на участие. Им стал житель Прикубанского внутригородского округа Андрей Бурцев, 1981 года рождения.
Необходимые для участия в конкурсе документы в администрацию города 6 апреля представили Андрей Кузнецов, 1977 года рождения и Владислав Кашкин 1976 года рождения.
«Ожидаем, что до окончания срока приема документов, а это 18:00 часов 10 апреля, с соответствующими заявлениями обратятся еще несколько претендентов», — привели слова начальника управления кадровой политики и муниципальной службы Олега Зубрицкого в