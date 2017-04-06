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17:25 (мск), источник: ЮГА.ру

На должность куратора Музыкального микрорайона подали заявки три кандидата

В открытом конкурсе на должность заместителя главы Калининской сельской администрации подали заявки три претендента.

Как сообщали Юга.ру, 5 апреля первый претендент на должность куратора Музыкального микрорайона в Краснодаре подал заявку на участие. Им стал житель Прикубанского внутригородского округа Андрей Бурцев, 1981 года рождения.

Необходимые для участия в конкурсе документы в администрацию города 6 апреля представили Андрей Кузнецов, 1977 года рождения и Владислав Кашкин 1976 года рождения.

«Ожидаем, что до окончания срока приема документов, а это 18:00 часов 10 апреля, с соответствующими заявлениями обратятся еще несколько претендентов», — привели слова начальника управления кадровой политики и муниципальной службы Олега Зубрицкого в пресс-службе администрации Краснодара.

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