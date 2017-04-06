На должность куратора Музыкального микрорайона подали заявки три кандидата

Как сообщали Юга.ру, 5 апреля первый претендент на должность куратора Музыкального микрорайона в Краснодаре подал заявку на участие. Им стал житель Прикубанского внутригородского округа Андрей Бурцев, 1981 года рождения.

Необходимые для участия в конкурсе документы в администрацию города 6 апреля представили Андрей Кузнецов, 1977 года рождения и Владислав Кашкин 1976 года рождения.