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17:29 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения после атаки в Идлибе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе обсуждения инцидента с химическим оружием в сирийском Идлибе российский лидер подчеркнул неприемлемость безосновательных обвинений кого бы то ни было до итогов расследования, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Состоялся обмен мнениями в связи с произошедшим 4 апреля в сирийской провинции Идлиб инцидентом с химическим оружием. Владимир Путин, в частности, подчеркнул неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений против кого-то бы ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования. Условлено о продолжении контактов», — говорится в сообщении.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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