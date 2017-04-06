Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения после атаки в Идлибе
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с
«Состоялся обмен мнениями в связи с произошедшим 4 апреля в сирийской провинции Идлиб инцидентом с химическим оружием. Владимир Путин, в частности, подчеркнул неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений против
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе