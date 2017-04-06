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19:09 (мск), источник: РБК

Посол Индии анонсировал начало выдачи россиянам виз на 5 лет

Глава дипломатического представительства также заявил о продолжении работы по переходу к безвизовому режиму.

Источник: РИА "Новости"

В индийском посольстве в Москве россиянам будут выдавать многократные визы со сроком действия до пяти лет, сообщил в четверг посол Индии в России Панкадж Саран.

Граждане РФ, которые подают заявки, смогут получить визы сроком до пяти лет для многократного въезда в Индию по туризму и по бизнесу.
Панкадж Саран
Посол Индии в России

Говоря о возможности перехода России и Индии на безвизовый режим, Саран отметил, что пока возможностей для этого нет, однако стороны продолжают работу.

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«Мы пока еще над этим работаем, пока еще не подошли к этому, но я хочу сказать, что упрощение визового режима, которое происходило последние 2−3 года, уже показывает хорошие результаты», — сказал дипломат.

Согласно действующим правилам, россияне, прибывающие в Индию на самолетах через аэропорты Дели, Гоа, Мумбаи, Калькутты, Ченнаи, Бангалора и некоторых других городов, могут получить однократную визу (Electronic-Tourist Visa, e-TV) непосредственно по прилету. Срок действия такой визы составляет 30 дней, получить ее можно при наличии заранее полученного в режиме онлайн разрешения (Electronic Travel Authorization, ETA). Сбор за выдачу e-TV составляет $60, и ее нельзя получать чаще двух раз в год.

Тем, кто хочет провести в Индии больше времени, придется получать обычную туристическую визу. Срок действия стандартной однократной визы составляет от одного до трех месяцев, срок действия многократных виз до сих пор составляет от 90 до 180 дней. При этом с получателей многократных виз взималась госпошлина примерно в 7 тыс. руб.

Комментарии
6
А Б
Данное решение направлено, очевидно, на привлечение потенциальных туристов из РФ, поскольку для Индии приток средств даже из такого источника весьма важен.
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Оксана Поддубная
Юрий Стоянов писал, что в Индии очень ценится советское шампанское в зеленых бутылках. Содержимое они выливают в унитаз, а бутылочные осколки идут на изготовление драгоценностей с натуральными гранатами. Поэтому, когда соберетесь в Индию, не забудьте прихватить пару бутылок шампанского.
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Валерий Малютин
Доскакались россияне......скоро вам безвиз в индию откроют
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