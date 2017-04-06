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18:25 (мск), источник: Обозреватель

В Полтаве после кровавого протеста собралось вече

Люди перекрыли дорогу напротив горсовета.

В центре Полтавы, возле горсовета, собралось вече, в том числе из-за кровавых событий 5 апреля.

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Об этом пишет местное издание «Коло».

Так, протестующие требуют отменить разрешение на застройку арки «Газетного ряда», ввести мораторий на новые МАФы и наказать виновных в столкновениях, которые произошли накануне, а также созвать внеочередную сессию Полтавского горсовета.

18:45 Продолжается общение у городского отдела полиции. Представитель сообщил, что уже известна личность подозреваемого, который нанес ножевые ранения Александру Кобе. По его словам, продолжаются следственные действия, но их проводят в Кременчуге. Начальник Сергей Чиж отметил, что следствие работает без перерывов, ищут всех виновных. Правоохранители просят общественность дать время следствию, чтобы проработать все доказательства.

Тем временем колонна рушила к Полтавскому городскому управлению полиции.

18:10 К людям вышел начальник городского отдела полиции. У него требовали, чтобы правоохранители отчитались о своей работе. Представитель полиции отметил, что открыто пять уголовных производств, сейчас задержали четверых жителей Кременчуга.

Боец из батальона «Айдар» предупредил: если полиция не скажет до 20:00, что она конкретно делает, на Полтаву готовы выехать отдельные подразделения добровольческих батальонов, «Айдар», «Днепр-1» и тому подобное.

17:50 Толпа отправилась в направлении ГУ Нацполиции в Полтавской области, чтобы спросить у руководства, почему отпустили четырех задержанных «титушек».

По дороге активисты подошли к офису «Совести Украины» и забаррикадировали вход в него бетонными блоками и конструкциями для перекрытия пути.

17:40 Возле Полтавского городского совета уже более 300 человек. Пришли местные общественные активисты, участники АТО на Донбассе, депутаты областного и городского советов. Люди перекрыли дорогу напротив горсовета. На данный момент перед людьми выступают депутаты.

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