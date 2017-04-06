Паспортные центры в Украине прекратили работу
Сообщается о неисправностях в единой
Сообщается о неисправностях в единой
Все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам. Об этом говорится на сайте ГП «Документ».
Корреспондент «112 Украина» сообщил, что в ГП «Документ» сейчас не принимают заявки на оформление биометрических паспортов и новые не выдают.
На сайте
«Услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов и
Напомним, Европейский парламент сегодня, 6 апреля, проголосовал за отмену виз для граждан Украины. Однако осталось еще несколько этапов утверждения.