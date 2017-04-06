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18:15 (мск), источник: 112.ua

Паспортные центры в Украине прекратили работу

Сообщается о неисправностях в единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами.

Источник: 112.ua

Все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам. Об этом говорится на сайте ГП «Документ».

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Корреспондент «112 Украина» сообщил, что в ГП «Документ» сейчас не принимают заявки на оформление биометрических паспортов и новые не выдают.

На сайте документ-сервиса «Готово» размещено сообщение с таким текстом:

«Услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов и ID-карт временно не предоставляются в связи с техническими неисправностями в единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами».

Напомним, Европейский парламент сегодня, 6 апреля, проголосовал за отмену виз для граждан Украины. Однако осталось еще несколько этапов утверждения. Из-за этого «лег» сайт для записи в электронную очередь. В ГМС места заняты на 2 недели вперед.

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