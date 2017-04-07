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10:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Единый банк информации горьковских мест на карте мира создадут в Нижнем Новгороде, — Сергей Белов

«Единый банк информации горьковских мест на карте мира создадут в Нижнем Новгороде», — сказал глава администрации города Сергей Белов, который провел 6 апреля 2017 года заседание Межконфессионального консультативного совета.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, именно на этом заседании и принято решение создать банк информации горьковских мест.

В Литературном музее Максима Горького собрались представители традиционных конфессий: православия, ислама, мусульман, иудаизма, католицизма, протестантизма, старообрядчества, а также представители научно-экспертного сообщества областного центра.

В преддверии юбилея Максима Горького главным вопросом повестки дня стала организация и участие в праздновании 150-летия со дня рождения писателя в 2018 году.

«Есть люди, которые своим трудом и творчеством сумели преодолеть все границы: политические, географические, языковые. Таких людей принимают и, самое главное, понимают во всем мире. Максим Горький, на мой взгляд, как раз является человеком мира в таком понимании. Мы совместно с представителями религиозных конфессий обсудили ряд мероприятий, которые будем проводить в течение года. В частности, сегодня было принято решение совместно создать “карту Горького” — единый банк информации горьковских мест на карте мира», — отметил Сергей Белов.

Подтверждая слова главы администрации города, настоятель Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде отец Марио Беверати представил собравшимся книгу итальянского писателя, рассказывающую о жизни Горького в Италии.

«В произведении Витторио Страда “Другая революция”, которую я привез из последней своей поездки на Родину, описана жизнь великого русского писателя с 1906 по 1909 годы, когда тот жил и работал на острове Капри. Здесь представлены уникальные фотографии из жизни Горького в Италии, с которыми, уверен, с удовольствием захотят познакомиться и нижегородцы», — сказал отец Марио Беверати.

В связи с этим в рамках Межконфессионального совета было предложено организовать серию тематических книжных выставок, в том числе и в городах-побратимах — под общим названием «Максим Горький и национальная литература» либо организовать книжный обмен. Также администрация города заручилась поддержкой представителей религиозных конфессий в организации международной научной конференции «Наследие Горького и его мировое значение». Кроме того, было принято решение провести конкурс чтецов «Слово Горького на языках мира» и конкурс на лучшую иллюстрацию к его произведениям.

«Долгие годы Горький был, что называется “замыленной” фигурой, т.е. писателем которого тиражировали много и буквально везде, поэтому большинство воспринимает его просто, как известного писателя, но забывает о том, что это человек, являющийся сокровищем всего человечества. Чтобы это осознать, нужно не только прочитать основные произведения Горького — “Детство”, “Мать”, но глубже изучить его литературное наследие. Проще всего это сделать, обратившись к богатым фондам нижегородских библиотек и музеев. Несмотря на повсеместное сокращение количества библиотек в ряде городов России, я очень рад, что администрация Нижнего Новгорода выступает за сохранение муниципальных учреждений», — отметил заведующий кафедрой истории религии и культуры исторического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, кандидат исторических наук Федор Дорофеев.

В преддверии 150-летия со дня рождения Максима Горького, участники Межконфессионального совета обсудили не только вопросы, связанные с культурой и образованием, но также мероприятия, направленные на благоустройство города. Глава администрации Нижнего Новгорода предложил всем представителям нижегородских религиозных конфессий присоединиться к проходящему в эти дни в Нижнем Новгороде месячнику по благоустройству и провести традиционный межконфессиональный субботник. В этом году было принято решение организовать его 29 апреля на территории набережной Федоровского, на Аллее дружбы народов.

«Очень порадовала сегодняшняя открытость и отзывчивость представителей всех конфессий. Они не просто поддержали наши идеи, но и активно высказывали свои. Мы обязательно проработаем каждое из поступивших предложений, чтобы совместными усилиями подготовиться к такому важному историческому событию, как 150-летие писателя Максима Горького», — резюмировал Сергей Белов.

Напомним также, что МБУК «Государственный ордена Почета музей А. М. Горького» планирует создать туристический маршрут по памятным местам писателя на средства гранта президента РФ.

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