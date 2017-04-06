Трамп задумался о военном ответе на химическую атаку в Сирии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил некоторым членам конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии, передает в четверг телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Источник сообщил, что президент пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Сегодня в Минздраве Турции сообщили, что экспертиза жертв химической атаки выявила отравление нервно-паралитическим газом зарин.

В Анкаре настаивают на том, что атаку совершили сирийские правительственные войска. Оппозиционеры также возложили ответственность за эту атаку на правительственные войска Сирии. В свою очередь, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что боеприпасы были выпущены с самолетов правительства Сирии или российских бортов.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на президента страны Башара Асада и заявил, что это стало следствием неверных решений прежней администрации США.