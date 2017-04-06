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20:09 (мск), источник: Интерфакс

Трамп задумался о военном ответе на химическую атаку в Сирии

По данным источника CNN, такую возможность президент обсуждал с главой Пентагона.

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил некоторым членам конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии, передает в четверг телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Источник сообщил, что президент пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом.
Телеканал CNN

Согласно источнику телеканала, Трамп полагается на мнение главы Пентагона.

Химическая атака в Идлибе

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Сегодня в Минздраве Турции сообщили, что экспертиза жертв химической атаки выявила отравление нервно-паралитическим газом зарин.

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В Анкаре настаивают на том, что атаку совершили сирийские правительственные войска. Оппозиционеры также возложили ответственность за эту атаку на правительственные войска Сирии. В свою очередь, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что боеприпасы были выпущены с самолетов правительства Сирии или российских бортов.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на президента страны Башара Асада и заявил, что это стало следствием неверных решений прежней администрации США.

В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны РФ, в свою очередь заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.

Комментарии
3
perplexed
Ну и стоило стулья... тьфу серверы ломать?
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perplexed
а мне что-то подсказывает это ты очканёшь и останешься в своей деревне
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лото лоторея
Военные меры??? Отлично !! Так нами и было задумано... Там и встретимся. Но что то мне подсказывает очканут пиндосы
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