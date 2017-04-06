Трамп задумался о военном ответе на химическую атаку в Сирии
По данным источника CNN, такую возможность президент обсуждал с главой Пентагона.
По данным источника CNN, такую возможность президент обсуждал с главой Пентагона.
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил некоторым членам конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии, передает в четверг телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Источник сообщил, что президент пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом.
Согласно источнику телеканала, Трамп полагается на мнение главы Пентагона.
Химическая атака в Идлибе
Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе
В Анкаре настаивают на том, что атаку совершили сирийские правительственные войска. Оппозиционеры также возложили ответственность за эту атаку на правительственные войска Сирии. В свою очередь, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что боеприпасы были выпущены с самолетов правительства Сирии или российских бортов.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на президента страны Башара Асада и заявил, что это стало следствием неверных решений прежней администрации США.
В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны РФ, в свою очередь заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе