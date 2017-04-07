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07:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Развитие Байкальской территории обсудят в Госдуме 10 апреля

Идет работа над паспортом приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал.

Источник: Reuters

Промежуточные итоги разработки приоритетного проекта о Байкальской природной территории обсудят участники круглого стола в Госдуме 10 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается построение единой системы управления Байкалом для эколого-ориентированного экономического развития трех регионов — Бурятии, Иркутской области и Забайкалья при условии сохранения уникальной экосистемы озера и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») отмечает серьезные перекос в планируемых действиях в сторону развития туризма, нежели в сторону предотвращения загрязнения экологической зоны. «Тонкий баланс мы обязаны сохранить. Но сейчас мы наблюдаем существенное смещение интересов в сторону бизнеса. Хотелось бы это изменить», — сказал парламентарий.

В заседании круглого стола примут участие представители профильных министерств, Росприроднадзора, Росреестра, правительств Иркутской области и Республики Бурятия, общественных организаций, депутаты Госдумы.

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