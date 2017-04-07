Развитие Байкальской территории обсудят в Госдуме 10 апреля
Идет работа над паспортом приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал.
Идет работа над паспортом приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал.
Промежуточные итоги разработки приоритетного проекта о Байкальской природной территории обсудят участники круглого стола в Госдуме 10 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Предполагается построение единой системы управления Байкалом для
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») отмечает серьезные перекос в планируемых действиях в сторону развития туризма, нежели в сторону предотвращения загрязнения экологической зоны. «Тонкий баланс мы обязаны сохранить. Но сейчас мы наблюдаем существенное смещение интересов в сторону бизнеса. Хотелось бы это изменить», — сказал парламентарий.
В заседании круглого стола примут участие представители профильных министерств, Росприроднадзора, Росреестра, правительств Иркутской области и Республики Бурятия, общественных организаций, депутаты Госдумы.